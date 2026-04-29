Cele mai frumoase plaje din Europa în 2026: 11 destinații europene se află în top 50 mondial

Cele mai frumoase plaje din Europa în 2026

Plaja Fteri din Kefalonia, Grecia, s-a clasat pe locul al doilea, fiind cea mai bine poziționată plajă europeană din clasament. Situată pe cea mai mare insulă din Marea Ionică, Fteri este o destinație retrasă, accesibilă doar cu barca sau printr-o drumeție abruptă, relatează Euronews.

Potrivit echipei care a realizat topul, „frumusețea neatinsă și atmosfera liniștită de la Fteri Beach o transformă într-un refugiu pentru cei ce caută pace și o conexiune profundă cu natura”.

Un alt loc notabil este Cala Macarella, din insula Menorca, Spania, care a ocupat poziția 12. Golful său în formă de potcoavă oferă ape calme pe tot parcursul anului, ceea ce explică popularitatea sa.

Pe locul 18 se află Cala Dei Gabbiani din Sardinia, Italia, renumită pentru țărmul său pietros alb, care face ca apa să pară limpede asemenea cristalului.

Pe locul 29 în clasament se găsește plaja Kaputaș, situată între stațiunile Kaș și Kalkan de pe Coasta de Turcoaz din Turcia. Aceasta impresionează prin apele sale de un albastru intens.

Porto Katsiki, o plajă de pe insula Lefkada din Grecia, a fost desemnată a cincea cea mai frumoasă plajă din Europa, ocupând locul 34 în topul mondial. Stâncile și apele sale atrag constant turiști în căutarea unui peisaj memorabil.

Lista completă a celor mai bune plaje din Europa, în 2026

  • Fteri Beach, Kefalonia, Grecia (locul 2)
  • Cala Macarella, Menorca, Spania (locul 12)
  • Cala Dei Gabbiani, Sardinia, Italia (locul 18)
  • Kaputaș Beach, Coasta de Turcoaz, Turcia (locul 29)
  • Porto Katsiki, Lefkada, Grecia (locul 34)
  • Santa Giulia, Corsica, Franța (locul 35)
  • Playa Cofete, Fuerteventura, Spania (locul 39)
  • Praia Da Falésia, Algarve, Portugalia (locul 43)
  • Porto Timoni, Corfu, Grecia (locul 46)
  • La Pelosa, Sardinia, Italia (locul 48)
  • Keem Beach, County Mayo, Irlanda (locul 50)

Cum sunt alese cele mai frumoase plaje din lume

Clasamentul Worlds 50 Best Beaches este întocmit pe baza voturilor a peste 1.000 de experți din industria turismului, inclusiv jurnaliști, influenceri și agenți de turism, potrivit Euronews.

Plajele sunt evaluate în funcție de peisajul unic, posibilitatea de a întâlni fauna sălbatică, calmul apelor și șansele de a avea parte de o zi perfectă la plajă.

Un alt criteriu important este starea naturală a plajei, organizatorii acordând o atenție specială locurilor mai puțin aglomerate.

Prin această abordare, clasamentul își propune să scoată în evidență bijuteriile ascunse ale lumii, care oferă experiențe autentice și peisaje de neuitat.

