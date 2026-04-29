Femeia din Londra trăiește un adevărat coșmar încercând să vândă apartamentul de un milion de euro

O expertă în antichități din Londra se confruntă cu dificultăți financiare după ce cumpărătorii potențiali ai apartamentului său istoric au renunțat în ultimul moment, lăsând-o să suporte o factură de întreținere de 15.000 de euro.

Boudicca Scherazade, în vârstă de 57 de ani, a achiziționat inițial o parte din Garrick’s Villa în 1997 pentru 150.036 de euro, iar apoi, în 2001, a cumpărat camerele în care locuiește acum pentru 403.945 de euro, relatează Mirror.

Apartamentul istoric se află într-o zonă exclusivistă din Londra

Proprietatea, situată în apropierea teatrului lui Shakespeare, a fost construită în 1754 și a aparținut celebrului actor englez David Garrick, care a remodelat-o împreună cu arhitectul neoclasic Robert Adam.

Boudicca a restaurat apartamentul său la designul specific secolului al XVIII-lea, dar acest lucru pare să îndepărteze cumpărătorii.

„Am investit totul în această casă. Am locuit aici timp de 30 de ani, a fost casa familiei mele împreună cu mama mea, până când a murit în 2021. Sunt foarte atașată de acest loc, chiar am un tatuaj cu casa pe picior”, a declarat Boudicca pentru sursa citată mai sus.

Cum arată apartamentul de peste un milion de euro care nu se vinde

Apartamentul, care include două dormitoare, un balcon, o bucătărie, o baie și o încăpere denumită „Camera Chinezească”, este o bijuterie arhitecturală.

Cu un tavan de șase metri și candelabre de trei metri, camera a fost restaurată conform designului original al lui Robert Adam după un incendiu devastator din 2008, care a făcut locuința nelocuibilă timp de șapte ani.

Cumpărătorii apartamentului au abandonat achiziția în ultima clipă

În mai 2025, Boudicca a scos apartamentul la vânzare pentru suma de 1.125.000 de euro. Deși a primit o ofertă cu 240.000 de euro mai mică decât prețul cerut, a fost inițial reținută să accepte.

„Am vrut să mă retrag la țară. Am crezut că voi fi liberă, dar nu, au renunțat în ultimul moment”, a explicat ea.

Întreținerea anuală a apartamentului din Londra ajunge la 15.000 de euro

În ziua următoare, a primit factura anuală de întreținere de 15.000 de euro, pe care spera să o împartă cu noii proprietari. Din cauza anulării vânzării, Boudicca a fost nevoită să acopere întreaga sumă, ceea ce i-a agravat situația financiară.

În ciuda câștigurilor de peste 80.000 de euro pe care le-a obținut în 2025 din afacerea sa cu antichități pe eBay, Boudicca se confruntă cu cheltuieli lunare mari. Ea plătește 2.300 de euro pentru dobânda ipotecară, 570 de euro pentru taxe locale și acum trebuie să achite și factura de întreținere, în rate de 1.100 de euro pe lună.

