Prosoapele sunt utilizate zilnic și intră în contact direct cu cele mai sensibile zone ale corpului nostru.

Totuși, de multe ori, ele sunt pur și simplu agățate la uscat după utilizare, fără a fi curățate corespunzător.

Această neglijență poate duce la consecințe grave pentru sănătate, avertizează experții.

În timpul utilizării, prosoapele colectează microorganisme de pe piele, inclusiv ciuperci care pot cauza afecțiuni precum micoza piciorului. Deși multe dintre aceste microorganisme nu sunt periculoase, ele pot deveni o problemă serioasă dacă ajung în contact cu tăieturi sau răni deschise.

Uneori, suntem purtători ai unor organisme care nu ne afectează pe noi, dar pot provoca boli altor persoane cu care împărțim prosoapele.

Riscul de infecție crește considerabil dacă prosoapele sunt utilizate în comun sau dacă sunt spălate împreună cu alte obiecte contaminate.

Specialiștii recomandă o „regulă de aur”: spălarea prosoapelor după fiecare utilizare. Totuși, dacă acestea sunt uscate bine între folosiri, pot fi utilizate de două-trei ori înainte de a fi spălate.

Este esențial ca prosoapele să fie uscate corect, deoarece acest proces reduce dezvoltarea microbilor și a mucegaiului, subliniază experții.

Pentru a menține igiena, spălați prosoapele în apă fierbinte cu detergent și uscați-le la temperaturi ridicate.

De asemenea, asigurați-vă că acestea sunt bine întinse la uscat, evitând să le depozitați în grămezi, unde umezeala poate favoriza înmulțirea bacteriilor.

Un alt sfat util este să evitați spălarea prosoapelor împreună cu alte obiecte. În acest fel, se minimizează riscul de răspândire a microorganismelor.

