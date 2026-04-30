Un sistem performant pentru zeci de bebeluși aflați în suferință

Unul dintre uriașii pași făcuți împreună cu voi, prietenii fundației, a fost achiziționarea unui performant sistem de livrare a oxidului nitric atât de necesar nou-născuților internați la Secția de Neonatologie a Spitalului ”Marie Curie”, din Capitală. Un aparat de care depind viețile a zeci de bebeluși care suferă de hipertensiune pulmonară.Mii de oameni cu suflet din toate colțurile lumii au răspuns apelurilor fundației și au sărit în ajutorul micuților care suferă de hipertensiune pulmonară (n.r. cazuri aflate în continuă creștere) sau acelora care au fost operați pe cord și au nevoie de tratament cu acest sistem performant de care secțiile de neonatologie din România duc lipsă. Un sistem pe cât de modern, pe atât de vital pentru copilașii suferinzi care costă peste 35.000 de euro.

”Fără acest aparat, unii dintre nou-născuți nu ar putea să supraviețuiască”

Cu ajutorul vostru, misiunea a fost îndeplinită! Aparatul, atât de util medicilor de la ”Reanimare” în lupta lor asiduă cu bolile care îi chinuie pe bebelușii suferinzi, a ajuns la micuții internați la ”Neonatologia” Spitalului ”Marie Curie”.

”Un aparat de oxid nitric poate să salveze viața unui copil. Acest oxid nitric scade presiunea în artera pulmonară, ușurează respirația copilului și crează premisele desprinderii de aparat sau ale detubării pacientului. Fără lucrul acesta, unii dintre aceștia nu au cum să trăiască”, ne declara la momentul derulării campaniei umanitare, medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful Secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Marie Sklodowska Curie”

