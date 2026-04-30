„Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, legea cumul pensie – salariu va fi adoptat mâine, într-o şedinţă de Guvern”, a declarat aceasta miercuri.

Decizia a fost amânată în ședința de miercuri din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

„El va veni mâine dimineaţă, la ora 09.00 – 09.30, după care va fi adoptat proiectul de lege. Deci e doar o mică întârziere”, a precizat Ioana Dogioiu, conform News.

Măsura face parte din pachetul anunțat anterior de premierul Ilie Bolojan, care a explicat că legea vizează reducerea cheltuielilor din sistemul public și creșterea sustenabilității bugetare.

„Cumulul pensiei cu salariul (în instituțiile publice – n.red.) va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei, pensie specială. Dacă ai lucrat la pensie contributivă, şi-ai făcut toată vechimea, nu e niciun fel de problemă. Avem cel puţin 15.000 de angajaţi în această situaţie şi atunci noi trebuie să facem o reducere de personal în administraţie, e anormal să dai un om care nu are altă sursă de venit şi să ţii un om care s-a pensionat la 50-52 de ani, s-a reangajat a doua zi la stat şi care are, totuşi, o sursă de venit”, a explicat Ilie Bolojan, în luna martie.

Executivul susține că măsura are rolul de a elimina situațiile în care persoane pensionate se reangajează imediat în instituțiile publice, în timp ce continuă să încaseze venituri duble din bugetul de stat.

Măsura urmează să se aplice inclusiv în domeniul Educației, unde cumulul pensiei cu salariul va mai fi permis doar până la finalul anului 2026.

Există însă și excepții: militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, care lucrează în cadrul Academiei Militare sau al Academiei de Poliție, vor putea în continuare să încaseze pensia de serviciu integrală.

În plus, sunt exceptați de la aplicarea legii persoanele alese în funcții publice și cele numite în instituții sau autorități publice prin hotărâri ale Parlamentului. Printre aceștia se numără judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), ai Curții de Conturi, ai Consiliului Legislativ, conducerea Consiliului Concurenței și membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP).

