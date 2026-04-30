Pentru Heidi Klum, și jurat al emisiunii „America’s Got Talent”, preocuparea pentru alimentația sănătoasă nu exclude micile plăceri vinovate.

Sparanghel, dovlecei, morcovi și două tipuri de ceapă

Dieta sa include o varietate de legume proaspete, printre care ceapa joacă un rol central. Într-un videoclip publicat recent, modelul a prezentat și o rețetă simplă pentru o supă-cremă cu conținut scăzut de calorii.

Pentru a pregăti acest preparat, Heidi a folosit sparanghel, dovlecei, morcovi și două tipuri de ceapă. După ce a spălat și tăiat legumele, le-a fiert și apoi le-a transformat în piure cu ajutorul unui blender.

„Luni fericită”, a scris ea în descrierea videoclipului.

Mulți oameni tânjesc după pizza, ciocolată… Eu tânjesc după usturoi și ceapă! O parte din legumele pe care le folosește Heidi Klum în supă.

Ciorba de oase, dar și… chipsuri

Pe lângă preocuparea pentru stilul de viață sănătos, Heidi Klum continuă să impresioneze cu o formă fizică de invidiat.

Într-o postare recentă pe Instagram, vedeta a împărtășit un moment amuzant legat de pasiunea sa pentru chipsuri, un aliment care, deși nu este tocmai sănătos, își face loc ocazional în dieta sa.

Ziua lui Heidi începe cu o băutură, „smoothie-ul cu lămâie integrală”. Două lămâi întregi – inclusiv coaja – intră în blender, împreună cu puțină apă. Și băutura pentru micul dejun, despre care se spune că face minuni, este gata!

De asemenea, un element esențial din rutina zilnică a lui Klum este însă ciorba de oase, pe care o consumă în fiecare zi.

„Nu sunt însărcinată”

Heidi Klum a vorbit deschis și despre creșterea în greutate, în noul său serial documentar, On & Off the Catwalk, după ce au apărut zvonuri că este însărcinată.

Vedeta a apărut pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Veneția, în august 2025, într-o rochie de la Intimissimi, creată la comandă.

Unii spun că sunt prea grasă, alții spun că sunt prea slabă sau însărcinată, dar nu sunt însărcinată! Doar m-am îngrășat puțin. E menopauza”, a declarat ea, pentru Hello!

