Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, după mai bine de șapte ani de relație, a stârnit numeroase reacții și speculații. Subiectul a devenit și mai intens discutat după apariția artistei în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a făcut o serie de declarații care au atras atenția publicului.

În timp ce fosta sa parteneră a ales să vorbească deschis despre despărțire, Valentin Sanfira a preferat să rămână discret și să se concentreze pe carieră. Artistul a spus în repetate rânduri că muzica este refugiul său, iar la scurt timp după divorț a lansat și o piesă nouă. Totuși, unele postări din mediul online au fost interpretate de fani ca fiind mesaje cu subînțeles la adresa fostei soții.

Pentru a pune capăt zvonurilor, Valentin Sanfira a transmis un mesaj clar. Acesta a subliniat că nici melodiile lansate, nici postările sale nu sunt dedicate fostei partenere.

Mai mult, artistul a precizat că nu ar putea vorbi niciodată de rău despre Codruța Filip, alături de care a construit o relație de lungă durată și o familie. Declarația vine ca un semn de respect și maturitate, în contextul în care discuțiile din spațiul public au devenit tot mai intense.

„Vreau să fac o precizare clară, pentru a încheia definitiv acest subiect. În niciuna dintre postările mele și în niciun cântec de-al meu nu fac referire la fosta mea parteneră de viață. Niciodată nu aș putea vorbi urât despre omul alături de care am trăit peste șapte ani și jumătate, zi de zi, împărțind momente care au însemnat ceva real”, scrie cântărețul într-un mesaj pe Facebook.

Valentin Sanfira, mesaj pentru cei care speculează

În final, Valentin Sanfira a ținut să transmită și un mesaj către cei care comentează constant viața lor personală. Artistul a sugerat că unele persoane încearcă să profite de acest subiect pentru a atrage atenția și vizibilitate.

Chiar și în aceste condiții, el a ales să nu alimenteze conflictul și să își vadă mai departe de viață și de carieră, păstrând discreția asupra detaliilor personale.

„Mă refer strict la acele persoane care nu au niciun drept să vorbească despre viața noastră privată, dar aleg să o facă doar pentru a se agăța de acest subiect, ca să fie cumva băgați în seamă de presă.

Despre ei nu au, oricum, ce să vorbească. Respect trecutul, respect oamenii și aleg să merg mai departe cu demnitate și liniște. Sper că acest mesaj este înțeles și că, de acum înainte, energia voastră va fi una pozitivă. Mă rog la Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, pace și gânduri bune. Rămân al vostru prin cântec”, este mesajul scris de Valentin Sanfira.

