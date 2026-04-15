Ce caută astăzi cumpărătorii de apartamente și cum pot marile proiecte rezidențiale să schimbe în bine un cartier

Fiabilitatea – criteriul pe care puțini îl cunosc, dar toți îl simt

Împrumutat din industria auto, conceptul de fiabilitate a început să prindă contur și în piața imobiliară. Pe scurt, o locuință fiabilă este aceea care nu doar arată bine la momentul recepției, ci își păstrează caracteristicile și aspectul și după ani de utilizare, sub acțiunea factorilor atmosferici, precum precipitații, variații mari de temperatură, uzură zilnică. Este un termen care poate părea tehnic, dar pe care cumpărătorii îl simt cât se poate de concret: o locuință fiabilă este aceea care se comportă bine și după ani de utilizare. Iar pentru aceasta, clădirea are nevoie de proiectare atentă, materiale bine alese, execuție riguroasă și mai puține compromisuri ascunse. Pentru proprietar, astfel de investiții din partea dezvoltatorului se traduc în confort constant, costuri mai previzibile și mai puțin stres după mutare.

PRIMA Development Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea și unul dintre cei mai activi din România, cu peste 20 de ani de experiență și mai mult de 5.000 de apartamente livrate, a transformat fiabilitatea în filosofie de lucru. Compania investește cu aproximativ 10% mai mult în costul construcției față de standardul minim impus de normative, investiție care merge către proiectare de detaliu, materiale superioare, forță de muncă specializată și un sistem riguros de control al calității. Rezultatul îl reprezintă clădirile care „îmbătrânesc sănătos”, după cum le descriu constructorii, și care își mențin valoarea de piață pe termen lung, un argument financiar solid, mai ales pentru cei care cumpără cu credit pe 25-30 de ani.

Ce pun românii pe lista de priorități: smart home, terase generoase și transport

Pe lista priorităților românilor a urcat și tehnologia, cu impact direct în confortul de zi cu zi. Centrala termică de ultimă generație, controlul iluminatului, încălzirea prin pardoseală și prizele gândite inteligent, inclusiv lângă canapea sau pe blatul de bucătărie, fac diferența între o locuință confortabilă și una care generează frustrări zilnice. Într-un proiect bine gândit, aceste detalii sunt integrate încă din faza de proiectare.

Terasele și balcoanele generoase au căpătat o importanță majoră, mai ales după experiența pandemiei. Însă suprafața în sine nu este suficientă: un balcon de 10 mp poate fi aproape inutilizabil dacă nu are suficientă adâncime, iar specialiștii recomandă minimum 1,8 metri adâncime utilă pentru ca un balcon să permită amenajarea unei mese de vară sau a unui colț verde funcțional.

Amplasamentul complexului, precum și apropierea de mijloace de transport și existența locurilor de parcare rămân elemente esențiale care influențează decizia de achiziție a clienților. Conform datelor publicate de platforma Imobiliare.ro, 73% dintre respondenții unui sondaj realizat în ianuarie 2025 au spus că locuința ideală trebuie să fie dotată cu centrală termică, aproape 60% au indicat accesul facil la transportul public drept criteriu important, iar 54% au spus că locul de parcare sau garajul nu trebuie să lipsească. Confortul este definit așadar și de independență termică, mobilitate și funcționalitate reală.

Un proiect rezidențial de amploare poate însemna un nou stil de viață

Poate cea mai importantă schimbare vine din faptul că oamenii caută un mod de a locui. Clienții vor să știe dacă ansamblul are servicii și facilități în apropiere, dacă au acces la spații verzi, locuri de joacă, comerț de proximitate și o infrastructură care reduce presiunea vieții de zi cu zi. Această schimbare este confirmată și de studiul Imobiliare.ro și Unlock Market Research din octombrie 2025, care arată că localizarea proprietății a devenit un criteriu esențial de selecție și a ajuns să devanseze prețul, în timp ce proximitatea față de stațiile de transport public rămâne unul dintre aspectele importante în alegerea locuinței. Apartamentul este acum privit în relație cu întregul cartier din jurul lui.

Exemplele din piață arată că un ansamblu rezidențial bine conceput poate deveni un catalizator de regenerare urbană pentru o zonă întreagă. Acest lucru se întâmplă când dezvoltatorul gândește proiectul ca parte integrantă a cartierului. Un exemplu concret este PRIMA Solis, cel mai ambițios proiect al PRIMA Development Group din București și primul proiect high-end din estul Bucureștiului, localizat în proximitatea Mega Mall – Piața Delfinului. Construit pe fosta platformă industrială Antrefrig, proiectul este un exemplu tipic de revitalizare a unui spațiu industrial neutilizat, care se transformă într-o comunitate modernă de aproape 1.600 de apartamente, construite la standard nZEB (nearly Zero Energy Building).

Ceea ce diferențiază abordarea este tocmai deschiderea către cartier. PRIMA Solis va include aproximativ 2.500 de metri pătrați de spații comerciale și de servicii în zona stradală, accesibile nu doar rezidenților, ci întregii comunități din zonă. Peste o mie de locuri de parcare, peste 200 de stații de încărcare pentru mașini electrice, două spații de joacă și peste 500 de boxe completează un mix de facilități gândit pentru viața reală a locuitorilor.

Tot în zona de comunitate, un criteriu din ce în ce mai prezent pe lista cumpărătorilor este proximitatea față de unități educaționale, precum grădinițe, afterschool-uri, școli. Pentru familiile tinere, posibilitatea de a duce copilul la grădiniță sau la școală fără a traversa jumătate de oraș reprezintă un factor care influențează direct calitatea vieții și, uneori, decizia de achiziție. Există deja dezvoltatori care au înțeles acest lucru și au integrat facilități educaționale direct în proiectele rezidențiale. Este cazul Prima Astera, proiect semnat tot de PRIMA Development Group în vestul Bucureștiului, care include în plan și o grădiniță, un semnal clar că dezvoltarea urbană responsabilă trebuie să ia în calcul mixul de servicii necesare unei familii.

Astfel de proiecte aduc în cartiere care prin tradiție au fost percepute ca „zone-dormitor” exact ceea ce lipsea: servicii, funcțiuni utile și o nouă referință de calitate. Pentru cumpărătorul de astăzi, contează și ce viață poate construi în jurul ansamblului în care locuiește. „În interacțiunile noastre zilnice cu clienții vedem foarte clar că oamenii nu mai aleg doar după preț sau după numărul de metri pătrați. Sigur, acestea rămân elemente importante în decizia de achiziție, însă cumpărătorii se uită și la cum este gândit apartamentul, la câtă lumină are, la cât de utilă este terasa, la costurile de utilizare și, mai ales, la încrederea pe care o pot avea în dezvoltator. Pentru noi, un proiect rezidențial de calitate înseamnă exact acest lucru: fiabilitatea construcției, eficiența energetică prin standardul nZEB, tehnologiile smart home integrate și, poate cel mai important, un spațiu care generează comunitate și în care oamenii pot construi un stil de viață”, spune Adrian Stoichină, co-CEO PRIMA Development Group.

Piața rezidențială locală devine, așadar, tot mai complexă, iar cumpărătorii sunt mai atenți atunci când analizează produsul și investiția pe care urmează să o facă. Iar acest lucru obligă și dezvoltatorii să ridice standardele și să creeze proiecte imobiliare care pot deveni un pas înainte pentru întregul cartier.

Foto: Prima Development Group

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE