Ce caută astăzi cumpărătorii de apartamente și cum pot marile proiecte rezidențiale să schimbe în bine un cartier

Fiabilitatea – criteriul pe care puțini îl cunosc, dar toți îl simt

Împrumutat din industria auto, conceptul de fiabilitate a început să prindă contur și în piața imobiliară. Pe scurt, o locuință fiabilă este aceea care nu doar arată bine la momentul recepției, ci își păstrează caracteristicile și aspectul și după ani de utilizare, sub acțiunea factorilor atmosferici, precum precipitații, variații mari de temperatură, uzură zilnică. Este un termen care poate părea tehnic, dar pe care cumpărătorii îl simt cât se poate de concret: o locuință fiabilă este aceea care se comportă bine și după ani de utilizare. Iar pentru aceasta, clădirea are nevoie de proiectare atentă, materiale bine alese, execuție riguroasă și mai puține compromisuri ascunse. Pentru proprietar, astfel de investiții din partea dezvoltatorului se traduc în confort constant, costuri mai previzibile și mai puțin stres după mutare. 

PRIMA Development Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea și unul dintre cei mai activi din România, cu peste 20 de ani de experiență și mai mult de 5.000 de apartamente livrate, a transformat fiabilitatea în filosofie de lucru. Compania investește cu aproximativ 10% mai mult în costul construcției față de standardul minim impus de normative, investiție care merge către proiectare de detaliu, materiale superioare, forță de muncă specializată și un sistem riguros de control al calității. Rezultatul îl reprezintă clădirile care „îmbătrânesc sănătos”, după cum le descriu constructorii, și care își mențin valoarea de piață pe termen lung, un argument financiar solid, mai ales pentru cei care cumpără cu credit pe 25-30 de ani.

Ce pun românii pe lista de priorități: smart home, terase generoase și transport 

Pe lista priorităților românilor a urcat și tehnologia, cu impact direct în confortul de zi cu zi. Centrala termică de ultimă generație, controlul iluminatului, încălzirea prin pardoseală și prizele gândite inteligent, inclusiv lângă canapea sau pe blatul de bucătărie, fac diferența între o locuință confortabilă și una care generează frustrări zilnice. Într-un proiect bine gândit, aceste detalii sunt integrate încă din faza de proiectare. 

Terasele și balcoanele generoase au căpătat o importanță majoră, mai ales după experiența pandemiei. Însă suprafața în sine nu este suficientă: un balcon de 10 mp poate fi aproape inutilizabil dacă nu are suficientă adâncime, iar specialiștii recomandă minimum 1,8 metri adâncime utilă pentru ca un balcon să permită amenajarea unei mese de vară sau a unui colț verde funcțional.

Amplasamentul complexului, precum și apropierea de mijloace de transport și existența locurilor de parcare rămân elemente esențiale care influențează decizia de achiziție a clienților. Conform datelor publicate de platforma Imobiliare.ro, 73% dintre respondenții unui sondaj realizat în ianuarie 2025 au spus că locuința ideală trebuie să fie dotată cu centrală termică, aproape 60% au indicat accesul facil la transportul public drept criteriu important, iar 54% au spus că locul de parcare sau garajul nu trebuie să lipsească. Confortul este definit așadar și de independență termică, mobilitate și funcționalitate reală.

Un proiect rezidențial de amploare poate însemna un nou stil de viață

Poate cea mai importantă schimbare vine din faptul că oamenii caută un mod de a locui. Clienții vor să știe dacă ansamblul are servicii și facilități în apropiere, dacă au acces la spații verzi, locuri de joacă, comerț de proximitate și o infrastructură care reduce presiunea vieții de zi cu zi. Această schimbare este confirmată și de studiul Imobiliare.ro și Unlock Market Research din octombrie 2025, care arată că localizarea proprietății a devenit un criteriu esențial de selecție și a ajuns să devanseze prețul, în timp ce proximitatea față de stațiile de transport public rămâne unul dintre aspectele importante în alegerea locuinței. Apartamentul este acum privit în relație cu întregul cartier din jurul lui.

Exemplele din piață arată că un ansamblu rezidențial bine conceput poate deveni un catalizator de regenerare urbană pentru o zonă întreagă. Acest lucru se întâmplă când dezvoltatorul gândește proiectul ca parte integrantă a cartierului. Un exemplu concret este PRIMA Solis, cel mai ambițios proiect al PRIMA Development Group din București și primul proiect high-end din estul Bucureștiului, localizat în proximitatea Mega Mall – Piața Delfinului. Construit pe fosta platformă industrială Antrefrig, proiectul este un exemplu tipic de revitalizare a unui spațiu industrial neutilizat, care se transformă într-o comunitate modernă de aproape 1.600 de apartamente, construite la standard nZEB (nearly Zero Energy Building).

Ceea ce diferențiază abordarea este tocmai deschiderea către cartier. PRIMA Solis va include aproximativ 2.500 de metri pătrați de spații comerciale și de servicii în zona stradală, accesibile nu doar rezidenților, ci întregii comunități din zonă. Peste o mie de locuri de parcare, peste 200 de stații de încărcare pentru mașini electrice, două spații de joacă și peste 500 de boxe completează un mix de facilități gândit pentru viața reală a locuitorilor. 

Tot în zona de comunitate, un criteriu din ce în ce mai prezent pe lista cumpărătorilor este proximitatea față de unități educaționale, precum grădinițe, afterschool-uri, școli. Pentru familiile tinere, posibilitatea de a duce copilul la grădiniță sau la școală fără a traversa jumătate de oraș reprezintă un factor care influențează direct calitatea vieții și, uneori, decizia de achiziție. Există deja dezvoltatori care au înțeles acest lucru și au integrat facilități educaționale direct în proiectele rezidențiale. Este cazul Prima Astera, proiect semnat tot de PRIMA Development Group în vestul Bucureștiului, care include în plan și o grădiniță, un semnal clar că dezvoltarea urbană responsabilă trebuie să ia în calcul mixul de servicii necesare unei familii. 

Astfel de proiecte aduc în cartiere care prin tradiție au fost percepute ca „zone-dormitor” exact ceea ce lipsea: servicii, funcțiuni utile și o nouă referință de calitate. Pentru cumpărătorul de astăzi, contează și ce viață poate construi în jurul ansamblului în care locuiește. „În interacțiunile noastre zilnice cu clienții vedem foarte clar că oamenii nu mai aleg doar după preț sau după numărul de metri pătrați. Sigur, acestea rămân elemente importante în decizia de achiziție, însă cumpărătorii se uită și la cum este gândit apartamentul, la câtă lumină are, la cât de utilă este terasa, la costurile de utilizare și, mai ales, la încrederea pe care o pot avea în dezvoltator. Pentru noi, un proiect rezidențial de calitate înseamnă exact acest lucru: fiabilitatea construcției, eficiența energetică prin standardul nZEB, tehnologiile smart home integrate și, poate cel mai important, un spațiu care generează comunitate și în care oamenii pot construi un stil de viață”, spune Adrian Stoichină, co-CEO PRIMA Development Group.

Piața rezidențială locală devine, așadar, tot mai complexă, iar cumpărătorii sunt mai atenți atunci când analizează produsul și investiția pe care urmează să o facă. Iar acest lucru obligă și dezvoltatorii să ridice standardele și să creeze proiecte imobiliare care pot deveni un pas înainte pentru întregul cartier. 

Foto: Prima Development Group

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
Avantaje.ro
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Știri România 13:41
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Știri România 13:00
Cum afectează mersul greșit întregul corp: „Peste jumătate din populație nu calcă corect”
Parteneri
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Adevarul.ro
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Fanatik.ro
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Stiri Mondene 13:20
Câți bani a câștigat Mihai Trăistariu de Paște: „Nu e foarte mult, dar e un început”
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Stiri Mondene 12:35
Ce le recomandă Ela Crăciun celor care vor să meargă în Maldive. Unde s-a cazat vedeta. „Mai ales când călătorești în familie”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
ObservatorNews.ro
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
Parteneri
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Mediafax.ro
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
StirileKanalD.ro
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Politic

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Politică 10:24
Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care Adi Mutu n-a putut să iasă din hotel pentru că afară erau lei
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit