„După vârsta de 25 de ani, producția naturală de colagen din corpul nostru începe să se diminueze. Mai mult, există și anumiți factori care accelerează această diminuare a producției de colagen. Mă refer aici la expunerea la razele ultraviolete, la excesul de zahăr și la fumat. Așa că e chiar indicat să suplimentăm. Una dintre modalitățile cele mai la îndemână de a integra colagenul în regimul nostru zilnic este să îl adăugăm în cafeaua de dimineață. Nu modifică gustul și nici aspectul cafelei, iar efectele sunt extraordinare“, arată Carmen Brumă.

Care este colagenul preferat de Carmen Brumă?

Carmen Brumă folosește suplimente cu colagen de peste 7 ani: „Am făcut o pauză în momentul când am rămas însărcinată și am alăptat, apoi am reluat suplimentarea“. În urmă cu 2 ani a descoperit colagenurile Zenyth, iar de atunci le folosește și le recomandă în același timp: „Am primit, cred, sute de întrebări încă de prima oară când am început să folosesc produsele cu colagen de la Zenyth. Am o regulă cu privire la produsele pe care le recomand, mai ales când vine vorba despre suplimente: mai întâi le încerc eu. După ce le-am încercat, am început să le recomand celor care mă urmăresc pe rețelele sociale și nu numai lor. Ce îmi place la colagenurilor celor de la Zenyth? Îmi place că au colagen hidrolizat sub formă de peptide, adică forma în care este cel mai bine asimilat de către organism. Îmi place că sunt sub formă de pudră, fără excipienți, fără arome artificiale. Îmi place că acoperă, practic, toate gusturile: au și colagen simplu, fără nici un gust (Collagen Pure), și colagen cu acid hialuronic și gust de căpșuni (Collagen + Hyaluron), și formule complexe de colagen și antioxidanți (așa cum este Beauty Help). Le-am folosit pe toate și sunt foarte încântată de rezultate. Efectele se văd clar la nivelul pielii cam după 3 săptămâni, o lună. Parcă pielea arată mult mai bine, parcă e mai întinsă, mai hidratată, mai suplă, mai sănătoasă. Colagenul este extraordinar pentru refacerea pielii, mai ales dacă veniți după o perioadă în care v-ați expus mult la soare“.

Colagenul în cutie albastră, perfect pentru adăugat în cafea

Cel mai potrivit pentru cafeaua de dimineață este Collagen Pure, un supliment care conține doar colagen și nimic altceva. Nu are gust, nu conține niciun fel de arome sau excipienți. Acesta este colagenul pe care Carmen Brumă îl adaugă în cafeaua de dimineață. Și nu numai în cafea: într-unul dintre filmulețele în care povestește cum integrează suplimentele în rutina sa de zi cu zi, Carmen Brumă mărturisește că a pus colagen chiar și în supa cremă de roșii sau în supa cremă de dovleac.

Cu 3 g de colagen per porția de servire, Collagen Pure ajută din interior pielea, părul și unghiile. Colagenul îmbunătățește aspectul pielii chiar și în caz de celulită, deoarece contribuie la refacerea matricei extracelulare a pielii. Pentru a te bucura de aceste beneficii, pune și tu o linguriță de colagen în cafeaua călduță.

Colagenul în cutie roz: pentru un plus de hidratare și frumusețe din interior

Pe lângă Collagen Pure, în portofoliul Zenyth găsești și o combinație de colagen cu acid hialuronic – Collagen + Hyaluron. Dacă încă nu ai încercat colagenul în cutie roz, ar fi bine să o faci. Este absolut minunat: redă elasticitatea pielii, reduce ridurile și liniile fine, iar datorită adaosului de acid hialuronic, ajută hidratarea pielii din interior. În plus, are un gust plăcut de căpșuni! Collagen + Hyaluron, nutricosmetic sub formă de pudră, merge foarte bine în shake-uri, smoothie-uri, iaurt sau, pur și simplu, într-un pahar cu apă, atunci când te grăbești și nu ai timp de shake sau smoothie.

Colagen de calitate germană, cel mai folosit colagen în produsele de beauty

Colagenurile Zenyth conțin un complex special de peptide de colagen bioactiv hidrolizat Verisol®.

Verisol® este un colagen special, un COLAGEN PATENTAT, de calitate germană. Acesta este cel mai utilizat, dar și cel mai studiat colagen din produsele de beauty.

Concluziile unuia dintre studiile pe Verisol® confirmă acest lucru: femeile care au folosit colagen Verisol® pentru minimum 4 săptămâni au observat un ten mai ferm și mai hidratat și o reducere a ridurilor și liniilor fine. Efectul benefic al colagenului Verisol® se manifestă într-o structură îmbunătățită a suprafeței pielii, în reducerea celulitei, dar și în creșterea mai rapidă a unghiilor și părului.

Poate te vei întreba de ce să folosești un supliment cu colagen și nu o cremă cu colagen. Suplimentul nu exclude crema, iar crema nu exclude suplimentul, ele se completează. Spre deosebire de o cremă, care acționează doar asupra stratului exterior al pielii, un supliment cu colagen acționează din interior, de la nivel celular.

5 beneficii ale Colagenurilor Zenyth

Reducerea ridurilor și liniilor fine. Redarea elasticității și flexibilității pielii. Hidratarea tenului din interior. Întărirea firului de păr și a unghiilor. Menținerea elasticității și flexibilității articulațiilor.

„Recomand cu încredere Colagenurile Zenyth. Pe lângă beneficiile pe beauty pe care le-am remarcat la administrarea pe termen lung a suplimentelor cu colagen, avem și beneficii pe sănătatea articulațiilor, pe prevenirea apariției rigidității articulare, pe prevenirea durerilor. Pot să vă spun, în urma acestei experiențe de mulți ani cu suplimentele de colagen, că n-am avut nici măcar o dată o durere articulară. Pun chestia aceasta pe seama suplimentării și sigur a unei moșteniri genetice bune“, poveștește Carmen Brumă.

Se spune că ridurile ar trebui să arate doar locurile unde au fost zâmbete. De restul se ocupă colagenul. Îndrăznește să fii frumoasă! Cumpără acum colagenul care ți se potrivește de pe www.zenyth.ro! Produsele cu colagen de la Zenyth sunt disponibile și în farmacii și magazine naturiste.

