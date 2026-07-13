Deși le întâlnim în fiecare zi, multe indicatoare rutiere continuă să fie interpretate greșit chiar și de șoferii cu experiență. Din perspectiva unui producator de indicatoare rutiere, eficiența semnalizării rutiere nu depinde doar de existența indicatoarelor, ci și de modul în care acestea sunt proiectate, amplasate și interpretate de către participanții la trafic.

Înțelegerea exactă a semnificației fiecărui semn de circulație contribuie nu doar la evitarea amenzilor, ci mai ales la creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

În România există sute de tipuri de indicatoare, grupate în categorii precum avertizare, reglementare, obligare, orientare și informare. Fiecare are un rol bine stabilit și respectă standarde stricte privind dimensiunea, forma, culorile și gradul de reflectorizare, tocmai pentru a putea fi observat și înțeles rapid de către șoferi. Cu toate acestea, unele dintre ele continuă să creeze confuzii.

1. Indicatorul rutier „Cedează trecerea” nu înseamnă întotdeauna că trebuie să oprești

Unul dintre cele mai frecvent interpretate greșit indicatoare este „Cedează trecerea”. Mulți șoferi opresc complet chiar și atunci când drumul este liber, în timp ce alții își continuă deplasarea fără să se asigure suficient.

În realitate, acest indicator obligă conducătorul auto să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul prioritar. Oprirea este necesară doar dacă situația din trafic o impune. Diferența față de indicatorul STOP este esențială și poate influența atât fluența traficului, cât și siguranța în intersecții.

2. Indicatoarele rutiere „Acces interzis” și „Circulația interzisă” nu sunt același lucru

Cele două indicatoare sunt adesea confundate deoarece ambele folosesc culoarea roșie și transmit ideea unei restricții.

Indicatorul „Acces interzis” este amplasat, de regulă, la intrarea pe străzi cu sens unic și interzice pătrunderea din direcția respectivă. În schimb, indicatorul „Circulația interzisă” interzice circulația vehiculelor pe întregul sector de drum pentru care este instalat, din ambele sensuri, cu eventualele excepții indicate prin panouri suplimentare.

3. Indicatorul de limitare a vitezei rămâne valabil până la încetarea restricției

Mulți conducători auto cred că limita de viteză este valabilă doar câteva sute de metri după indicator.

În realitate, restricția se menține până la întâlnirea unui indicator care o anulează, până la apariția unei noi limite de viteză sau până la ieșirea din localitate, după caz. Această confuzie este una dintre cele mai frecvente cauze ale depășirii vitezei legale.

4. Indicatorul „Depășirea interzisă” are mai multe excepții decât cred șoferii

Există conducători auto care evită orice depășire atunci când întâlnesc acest indicator, în timp ce alții îl ignoră complet.

De fapt, interpretarea corectă depinde de categoria vehiculului depășit și de regulile prevăzute în legislația rutieră. De aceea, simpla memorare a indicatorului nu este suficientă; este important ca acesta să fie înțeles în contextul regulilor de circulație.

5. Panourile suplimentare schimbă complet semnificația indicatorului rutier

Un indicator rutier nu trebuie analizat niciodată separat atunci când este însoțit de un panou adițional.

Un panou poate preciza intervalul orar în care se aplică restricția, categoria de vehicule vizată, distanța până la începutul restricției sau lungimea sectorului afectat. Ignorarea acestor informații conduce frecvent la interpretări greșite și la sancțiuni care ar fi putut fi evitate.

Indicatoarele rutiere nu sunt doar simple semne montate pe marginea drumului

Puțini șoferi se gândesc la procesul prin care trece un indicator înainte de a ajunge pe șosea. De la alegerea materialelor și a foliilor reflectorizante până la respectarea standardelor de fabricație, fiecare detaliu contribuie la vizibilitatea și durabilitatea acestuia.

Un indicator rutier trebuie să fie ușor de observat atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte, în ploaie sau în condiții de vizibilitate redusă. Tocmai de aceea, calitatea materialelor și respectarea standardelor de fabricație reprezintă elemente esențiale pentru siguranța rutieră, precizează Kiss Unicum, unul dintre cei mai vechi producători de indicatoare rutiere din România.

Cu o experienta de peste 34 de ani, compania a contribuit de-a lungul timpului la realizarea și furnizarea de sisteme de semnalizare rutieră pentru numeroase proiecte de infrastructură din întreaga țară. Experiența acumulată de-a lungul a peste trei decenii oferă o perspectivă practică asupra modului în care indicatoarele trebuie proiectate și fabricate pentru a rămâne eficiente pe termen lung.

De ce este important ca indicatoarele rutiere să fie conforme?

Nu toate indicatoarele sunt identice. Diferențele dintre un produs realizat conform standardelor și unul de calitate inferioară devin evidente mai ales în condiții dificile: noaptea, pe ploaie sau după ani de expunere la soare și variații de temperatură.

Folia reflectorizantă își poate pierde proprietățile în timp, culorile se pot degrada, iar informația transmisă devine mai greu de observat. În astfel de situații, un indicator care ar trebui să prevină un pericol își poate pierde eficiența.

Din acest motiv, autoritățile și administratorii de drumuri acordă o atenție deosebită alegerii producătorului de indicatoare rutiere asigurându-se că acesta respectă toate standardele tehnice privind fabricația și montajul indicatoarelor rutiere.

Câteva secunde care pot face diferența

Majoritatea șoferilor consideră că experiența acumulată în ani de condus este suficientă pentru a interpreta instinctiv orice indicator rutier. Totuși, legislația se actualizează, iar unele indicatoare sunt întâlnite atât de rar încât semnificația lor poate fi uitată sau confundată.

O simplă verificare periodică a regulilor de circulație și o atenție sporită acordată semnelor întâlnite pe drum pot reduce riscul producerii unor incidente și pot contribui la un trafic mai sigur pentru toți.

Indicatoarele rutiere sunt, poate, cele mai discrete elemente ale infrastructurii. Le observăm doar pentru câteva secunde, însă deciziile pe care le luăm în funcție de ele pot influența fiecare călătorie. Tocmai de aceea, înțelegerea corectă a semnificației lor și existența unor indicatoare fabricate la standarde ridicate rămân două componente esențiale ale siguranței rutiere din România.

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