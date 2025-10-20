În 2025, Vinerea Neagră pe elenapetrache.ro se desfășoară în perioada 3-28 noiembrie, aducând reduceri între 20% și 50% la o gamă variată de produse profesionale destinate îngrijirii și stilizării părului. Indiferent dacă vorbim despre pasionați de beauty ori profesioniști din domeniu, această campanie oferă șansa de a investi inteligent în echipamente și produse care fac diferența în fiecare zi.

Ce preferă românii să cumpere de Black Friday?

An de an, statisticile arată că românii se orientează către produse care combină utilitatea practică cu calitatea premium. În domeniul beauty, categoria produselor pentru îngrijirea părului ocupă un loc fruntaș.

De Black Friday, cumpărătorii din România aleg adesea:

  • Aparate de coafat profesionale, indispensabile pentru rezultate precise și performanță în salon;
  • Foarfece de tuns de precizie, ideale pentru tehnici profesionale și tunsori perfecte;
  • Produse de styling – spray-uri, uleiuri sau creme, pentru finisaje perfecte;
  • Produse de îngrijire profesională – balsamuri, șampoane, tratamente și măști pentru păr;
  • Perii și piepteni profesionali, esențiali pentru control, volum și definirea detaliilor fiecărei coafuri;
  • Capete de manechin cu păr natural, folosite de studenți, cursanți și stiliști pentru antrenament și demonstrații.
Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”
Recomandări
Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

Toate aceste categorii și subcategorii se vor regăsi la ofertă pe elenapetrache.ro, în perioada 3-28 noiembrie 2025, cu reduceri de Black Friday între 20% și 50%. Produsele sunt preferatele publicului pentru că îmbină funcționalitatea, durabilitatea și rezultatele profesionale.

De ce aleg românii produse profesionale de îngrijire în Vinerea Neagră?

Unul dintre motivele pentru care reducerile de Black Friday atrag atât de mult este raportul excelent între calitate și preț. În cazul brandului Elena Petrache, campania nu oferă doar produse la reducere, ci și garanția profesionalismului.

Atât consumatorii individuali, cât și profesioniștii din domeniul hairstyling-ului, știu că instrumentele potrivite pot face diferența între un rezultat bun și unul excepțional. De aceea, preferă să investească în produse testate, durabile și eficiente.

Mai ales în această perioadă, reducerile de Black Friday pe elenapetrache.ro aduc în prim-plan produse esențiale pentru îngrijirea și coafarea părului.

Oferte pentru fiecare – de la clienți individuali la profesioniști

Campania Vinerea Neagră la Elena Petrache se adresează atât clienților individuali (B2C), cât și profesioniștilor din domeniul hairstyling (B2B).

Pentru publicul larg, reducerile de 20-50% sunt ocazia ideală de a aduce calitatea salonului acasă. De exemplu, un set de îngrijire profesională devine o investiție durabilă, care oferă rezultate vizibile și o experiență premium zi de zi.

Pentru profesioniști, în schimb, această perioadă reprezintă o oportunitate strategică – momentul ideal pentru a-și reînnoi instrumentele, pentru a completa stocurile de produse de styling sau pentru a investi în echipamente de antrenament, precum capetele de manechin cu păr. Reducerile semnificative permit economii considerabile, fără a compromite calitatea.

Tendința – calitate, nu cantitate

Tot mai mulți români aleg în ultimii ani produse profesionale în locul alternativelor obișnuite, punând accent pe calitate, siguranță și rezultate vizibile. În special de Black Friday, când diferențele de preț devin mai accesibile, tot mai mulți clienți – atât profesioniști, cât și pasionați de îngrijirea părului – preferă să investească în produse durabile și performante.

Campania Black Friday România 2025 la Elena Petrache urmează această direcție, aducând reduceri atractive la o selecție de produse esențiale. Este momentul ideal pentru a înnoi trusa de lucru sau pentru a descoperi produse profesionale care transformă rutina de îngrijire într-o experiență completă.

În concluzie, indiferent dacă ești hairstylist, sau pur și simplu pasionat de îngrijirea părului, Vinerea Neagră la Elena Petrache rămâne ocazia ideală de a investi în produse profesionale la prețuri avantajoase. Cu reduceri între 20% și 50%, valabile între 3 și 28 noiembrie 2025, campania include o selecție variată de articole din categoriile și subcategoriile cele mai căutate: aparate de coafat profesionale, foarfece de tuns, produse de styling și îngrijire, perii și piepteni de păr profesionali, precum și capete de manechin cu păr pentru exercițiu și antrenament.

Black Friday 2025 la Elena Petrache este despre alegeri inteligente, produse profesionale și rezultate care inspiră în fiecare zi – atât în salon, cât și acasă.

Sursă foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Viva.ro
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Unica.ro
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate”
Știri România 14:59
România rămâne țara din UE cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere: „În spatele fiecărei statistici se află familii și comunități îndurerate”
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Știri România 14:13
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Stiri Mondene 14:32
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Stiri Mondene 14:23
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
ObservatorNews.ro
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați
KanalD.ro
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați

Politic

Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Exclusiv
Politică 14:53
Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței