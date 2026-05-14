„Ştim care este poziţia lor”

Declarația a fost făcută la Beijing, unde Rubio îl însoțește pe președintele Donald Trump în cadrul vizitei oficiale și a întâlnirii cu omologul chinez, Xi Jinping.

„Politica SUA privind problema Taiwanului rămâne neschimbată până în prezent şi în urma întâlnirii pe care am avut-o astăzi aici. Subiectul a fost adus în discuţie. Ei îl aduc mereu în discuţie din partea lor, noi ne exprimăm întotdeauna clar poziţia şi trecem la alte subiecte. Ştim care este poziţia lor şi cred că şi ei ştiu care este a noastră”, a afirmat Marco Rubio în interviul pentru NBC News.

Rubio a mai spus că Xi „a clarificat ceea ce ei numesc reunificare” şi că „este ceva ce trebuie să se întâmple la un moment dat”.

„Considerăm că ar fi o greşeală teribilă să impunem acest lucru prin forţă sau prin orice alt mijloc de această natură”, a adăugat Rubio.

Referitor la furnizarea de armament către Taiwan, șeful diplomației americane a precizat: „Acest subiect nu a făcut obiectul unei discuții detaliate astăzi. Suntem deja la curent cu poziția lor în această chestiune”.

Vânzările de arme către Taiwan „nu au ocupat un loc important”

Donald Trump a abordat frecvent chestiunea Taiwanului dintr-o perspectivă tranzacțională, insistând ca insula să își asume costuri mai mari pentru propria apărare. Totodată, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de industria de semiconductori din Taiwan, lideră la nivel global, susținând că aceasta „fură” locuri de muncă din Statele Unite.

Susținătorii cauzei taiwaneze se tem de posibilele concesii făcute de Trump la Beijing. Cea mai mare îngrijorare vizează modificarea limbajului diplomatic american: trecerea de la „a nu susține” la „a se opune” independenței Taiwanului, o schimbare de nuanță cu implicații geostrategice majore, cerută cu insistență de Xi Jinping.

Donald Trump a stârnit îngrijorare în rândul susținătorilor Taiwanului prin comentarii care sugerează că ar negocia direct cu Xi Jinping vânzările de armament către insulă. Potrivit experților, o astfel de abordare ar încălca politica externă tradițională a Washingtonului, care interzice orice consultare cu Beijingul pe tema livrărilor de arme către Taipei.

Rubio a spus că vânzările de arme ale SUA către Taiwan „nu au ocupat un loc important” în discuţiile de joi dintre Trump şi Xi.

Trump a refuzat să comenteze

În cadrul vizitei de joi la Templul Cerului, președintele Trump a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebat de presă dacă a discutat despre Taiwan cu omologul său chinez.

Pe de altă parte, televiziunea de stat de la Beijing a relatat că Xi Jinping i-a transmis un avertisment ferm lui Donald Trump privind riscurile legate de dosarul Taiwan.

Liderul chinez a subliniat că aceasta este cea mai critică problemă a relațiilor bilaterale: „Problema Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile chinezo-americane. Dacă ea este bine tratată, relaţiile între cele două ţări (China şi Statele Unite) vor putea rămâne global stabile. Dacă este tratată prost, cele două ţări se vor ciocni, eventual vor intra în conflict”, a declarat Xi Jinping.

Interesant este că Xi a folosit un termen în mandarină care sugerează o confruntare generală, nu neapărat una de natură militară.

Posibilitatea unei intervenții în forță nu este exclusă

Beijingul revendică Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, rămasă neunită cu restul teritoriului după încheierea Războiului Civil din 1949. Deși autoritățile chineze susțin oficial o reunificare pe cale pașnică, acestea au refuzat constant să excludă posibilitatea unei intervenții în forță pentru a prelua controlul asupra insulei.

SUA nu recunosc oficial Taiwanul, dar sunt cel mai important susținător și furnizor de arme al insulei. În virtutea legii, americanii oferă echipament defensiv Taipeiului, însă păstrează o „ambiguitate strategică” în privința unei intervenții militare directe, lăsând neclară poziția lor în cazul unei invazii chineze.

Liderul chinez Xi Jinping i-a transmis clar lui Trump că Taiwanul este punctul critic care poate stabiliza sau distruge relația bilaterală. Xi a subliniat că independența insulei este incompatibilă cu pacea, avertizând asupra riscului de conflict direct.

Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit joi, 14 mai, la Beijing pe președintele american Donald Trump într-o ceremonie grandioasă desfășurată la impunătoarea Mare Sală a Poporului, în debutul unui summit bilateral cu miză uriașă pentru economia și securitatea mondială.



