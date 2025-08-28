Ingrediente de bază pentru salate gustoase

Secretul unei salate bune stă în ingrediente bine alese. Îți recomandăm să alegi o bază de frunze verzi – baby spanac, rucola sau salată creață se găsesc ușor la piață și aduc culoare și prospețime. Legumele crocante, cum ar fi castraveții, ardeii, morcovii și dovleceii, completează perfect acest tablou. Poți să adaugi fructe proaspete (de exemplu, pepene roșu, mango sau căpșuni) dacă vrei un gust mai dulce.

Pentru un plus de consistență, folosește brânzeturi maturate (feta, brânză de capră), nuci, semințe sau cereale (quinoa, orez brun, paste integrale). Sursele de proteine, cum ar fi pieptul de pui la grătar, peștele, ouăle sau tofu, transformă salata într-un preparat principal. Folosește ierburi aromatice proaspete, ca pătrunjel, busuioc sau coriandru, pentru o aromă proaspătă. Păstrează ingredientele tăiate separat până aproape de ora mesei și adaugă dressingul în ultimul moment pentru a menține textura crocantă.

8 combinații sănătoase și savuroase pentru vară

1. Salată cu pepene roșu, feta și mentă

O salată care răcorește rapid. Taie cuburi de pepene roșu și felii subțiri de feta. Presară frunze de mentă proaspătă, apoi stropește cu zeamă de lime pentru un gust acidulat. Uleiul de măsline completează preparatul. Dacă o servești la o petrecere, adaugă câteva măsline negre pentru contrast și mai multă savoare. Poți pune această salată la frigider înainte de servire ca să devină și mai răcoritoare.

Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”
Recomandări
Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

2. Salată cu quinoa, pui la grătar și mango

Această rețetă combină quinoa fiartă, pieptul de pui rumenit pe grătar și mango bine copt, tăiat cubulețe. Roșiile cherry și semințele de dovleac adaugă textură crocantă și culoare. Amestecul devine complet cu frunze de rucola și un sos simplu din iaurt grecesc, suc de lămâie și puțin ulei de măsline.

Te ajută să înlocuiești quinoa cu bulgur sau cu orez brun dacă nu ai în cămară ingredientele din rețetă. Salata aceasta merge bine după sport sau ca prânz consistent la serviciu. Adaugă ardei iute pentru un gust ușor picant.

3. Salată cu roșii, avocado, castravete și porumb fiert

Feliază roșii bine coapte, avocado și castravete. Amestecă-le cu boabe de porumb fiert și ceapă roșie tăiată fin. Condimentează cu suc de lămâie, puțin ulei de măsline, sare și piper. Obții o salată rapidă, potrivită pentru picnic sau pentru o zi când nu vrei să gătești prea mult.

Poți să pui pătrunjel tocat sau câteva felii de jalapeno pentru un plus de intensitate.

4. Salată grecească clasică

O combinație de roșii, castraveți, ceapă roșie, măsline Kalamata și feta. Taie totul în bucăți nu foarte mici. Adaugă oregano și ulei de măsline extravirgin. Această salată se potrivește atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă carne la grătar sau pește.

Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”
Recomandări
Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Poți să combini cu o felie de pita sau cu pâine integrală prăjită pentru senzația de masă completă. Dacă vrei o aromă mai discretă, folosește busuioc în loc de oregano.

5. Salată vegană cu năut crocant și sos de avocado

Folosește năut din conservă, clătit bine și uscat. Rumenește-l la cuptor cu puțin ulei, boia și sare până devine crocant. Într-un bol, pune frunze de baby spanac, cubulețe de ridichi, morcov rondele și ardei gras. Amestecă-le cu năutul răcit.

Pentru dressing, pasează un avocado, pune sare, suc de lămâie și puțină apă până obții o cremă. Amestecă totul chiar înainte să servești. Salata oferă proteine și energie fără lactate sau carne. Este potrivită pentru vegani, dar și pentru cei care caută o cină lejeră.

6. Salată cu somon la grătar, avocado și castravete

Fileul de somon gătit la grill adaugă gust și o textură delicată acestui preparat. Completează cu felii de avocado, castravete și capere. Rucola și câteva picături de suc de lime dau prospețime. Poți să stropești totul cu un dressing pe bază de ulei de măsline și mărar mărunțit.

Pentru alte variante rapide, poți încerca și salata cu somon afumat, excelentă la cinele din serile călduroase. Servește această salată cu felii de pâine neagră sau cu orez sălbatic. Poți alătura un vin alb sec cu o aciditate plăcută.

Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”
Recomandări
Dronele Shahed care au lovit Kievul aveau motoare cehe și chinezești, precum și piese germane. „Fără China, dronele Moscovei ar colapsa”

7. Salată de sfeclă coaptă cu brânză feta și pătrunjel

Coace sfecla până se înmoaie, apoi taie-o cuburi. Amestecă cu brânză feta, pătrunjel tocat și nuci mărunțite. Un strop de oțet balsamic completează gustul. Această salată poate fi servită ca garnitură pentru carne slabă sau ca prânz rapid, lângă câteva felii de pâine integrală cu semințe.

Salata de sfeclă merge foarte bine cu nuci prăjite sau cu boabe de rodie pentru un gust mai proaspăt.

8. Salată asiatică cu sos de unt de arahide 

Dacă îți plac aromele asiatice, încearcă o combinație cu morcovi și dovlecei tăiați fâșii subțiri, varză roșie și castravete. Adaugă tofu sau ou fiert. Pentru sos, folosește unt de arahide, sos de soia și sucul de la o limetă. Amestecă totul și servește rece.

Preparatul acesta poate constitui o masă consistentă, fără ingrediente de origine animală (în cazul în care alegi tofu). Se servește cu orez sau cu pâine integrală, după preferință.

Sfaturi pentru prepararea și servirea salatelor

  • Selectează doar ingrediente proaspete, în special verdețuri și ierburi aromatice.
  • Pentru cei care nu agreează ceapa iute, scufundă ceapa tăiată în apă rece cu sare timp de 5 minute.
  • Adaugă dressingul exact înainte de servire ca ingredientele să nu-și piardă textura.
  • Folosește combinații simple pentru dressing: ulei de măsline, zeamă de lămâie, muștar sau iaurt. Astfel poți evidenția fiecare gust prezent.
  • Ia salata la pachet doar dacă păstrezi dressingul separat și îl adaugi pe loc.

Prepară salate variate, adaptează-le stilului tău de viață și bucură-te de mese colorate. Invită familia și prietenii să gătiți împreună, descoperind propriile preferințe. Împărtășește rezultatele, caută idei noi și transformă fiecare salată într-o experiență culinară! 

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Incendiu în București, în zona Militari. Mesaj RO-Alert trimis de ISU: "Incendiul se extinde cu rapiditate"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
Viva.ro
Ce a putut posta Ilinca Simion a atras sute de mii de like-uri și mii de comentarii. Oamenii au comentat din prima secundă când au văzut asta
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Elle.ro
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Știri România 15:17
Cristian Radu, suspendat din funcția de primar din Mangalia după arestarea preventivă. Când poate reveni în funcție
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Știri România 15:09
Când se reia circulația mașinilor pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii. Anunțul Primăriei Sector 4, în pline lucrări la Planșeul Unirii
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera

Monden

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Stiri Mondene 15:58
Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit. Au devenit părinți în urmă cu 2 ani
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Stiri Mondene 15:56
Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său. Artistul va urca pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie
Parteneri
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
Elle.ro
Cum se simte acum Andrew Barabancea, la patru luni de când a suferit un infarct. Ce a dezvăluit Ozana, mama lui: „Fiecare hop în viață este…”
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Unica.ro
„Să se angajeze?! Nu, n-aș vrea să se angajeze!” Andreea Tonciu, criticată după declarațiile pe care le-a făcut despre fetița ei, în vârstă de 8 ani
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Parteneri
Un an de magie pentru Lara! Fiica Ramonei Păuleanu a primit un tort fabulos – vezi fotografiile adorabile
TVMania.ro
Un an de magie pentru Lara! Fiica Ramonei Păuleanu a primit un tort fabulos – vezi fotografiile adorabile
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
ObservatorNews.ro
"Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, despre acuzația de corupere sexuală a minorilor: „Mi s-a întins o capcană”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”
KanalD.ro
Angela Rusu a fost diagnosticată greșit cu cancer: „Mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele”

Politic

Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 16:03
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Politică 13:07
Deputatul AUR Dan Tanasă nu condamnă atacul unui livrator străin în București: „Nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile