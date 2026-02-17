Mai jos găsești informațiile esențiale, explicate clar și pe înțelesul tuturor.

Cum funcționează garanția la piesele din dezmembrări auto

Garanție pentru piese second-hand? Da, există. Chiar dacă provin din dezmembrări, multe piese beneficiază de garanție, în anumite condiții.

Garanția acoperă, în principal, defectele funcționale care nu erau vizibile sau declarate la momentul vânzării. Nu se aplică uzurii normale și nici problemelor apărute din cauza unui montaj incorect.

Este important să înțelegi diferența dintre garanția legală și garanția comercială oferită de magazin. Garanția legală de conformitate se aplică și produselor second-hand, însă durata poate fi mai redusă. În plus, multe firme oferă o garanție proprie, stabilită prin politică internă, cu reguli și termene clare.

În general, beneficiază de garanție:

motoarele și anexele acestora

cutiile de viteze și transmisii

turbinele, injectoarele, alternatoarele

componentele electrice și electronice.

Elementele de caroserie sau piesele strict estetice au, de obicei, garanție limitată, deoarece nu implică funcționare mecanică.

Perioada de garanție standard pentru piese auto second-hand

Durata garanției variază în funcție de piesă și vânzător. Cele mai frecvente perioade sunt de 30 de zile sau 3 luni. Pentru componente majore, precum motoarele, unele firme dezmembrări auto pot oferi termene mai extinse.

Ce se acoperă, concret? În general, defectele funcționale interne. De exemplu, dacă o cutie de viteze prezintă probleme tehnice care nu puteau fi identificate la livrare, această poate întră în garanție. În schimb, zgarieturile, semnele de utilizare sau alte urme normale de uzură nu constituie motiv de înlocuire.

Este o distincție importantă și merită reținută.

Condiții pentru a beneficia de garanție

Pentru că garanția să fie valabilă, trebuie respectate anumite reguli simple:

Păstrarea facturii sau a bonului fiscal

Montarea piesei într-un service autorizat

Evitarea modificărilor sau intervențiilor neautorizate.

Montajul impropriu este una dintre cele mai frecvente cauze de pierdere a garanției. La fel și desfacerea piesei fără notificarea vânzătorului. Dacă apar probleme, primul pas este să contactezi furnizorul, nu să intervii pe cont propriu.

Politică de retur la piesele din dezmembrări

Garanția și returul nu sunt același lucru. Garanția se referă la defecte, în timp ce returul se aplică în alte situații.

În cazul pieselor din dezmembrări auto, returul este posibil atunci când:

ai comandat o piesă greșită;

produsul primit nu corespunde descrierii;

piesă este deteriorată la livrare.

Procedura este, în general, simplă. Contactezi vânzătorul, explici situația și, dacă este necesar, trimiți fotografii. Piesă va fi verificată, iar dacă solicitarea este justificată, se poate oferi înlocuire sau rambursare.

Atenție, însă! Respectarea termenului de retur este esențială.

Ce trebuie să verifici înainte de a face retur

Înainte să trimiți piesă înapoi, inspecteaz-o atent. Verifică atât aspectul vizual, cât și compatibilitatea cu mașina ta. Uneori, problema nu este defectul, ci alegerea greșită a codului de piesă.

Asigură-te că te încadrezi în termenul limita și că ai toate documentele necesare: factură, chitanță și, eventual, formularul de retur. Ambalarea corectă este, de asemenea, importantă pentru a evita deteriorarea în timpul transportului.

Sfaturi pentru a evita problemele cu garanție și retur

Alege întotdeauna un furnizor serios din domeniul de dezmembrări auto. Verifică recenziile, transparența informațiilor și disponibilitatea echipei de suport.

Totodată, comunica clar înainte de achiziție. Oferă seria de șasiu și toate detaliile relevante despre mașina ta. O confirmare suplimentară poate preveni o comandă greșită.

De asemenea, piesele uzuale sunt mai ușor de înlocuit sau returnat decât cele rare. Documentează-te și păstrează toate actele primite.

Informează-te. Întreabă. Verifică.

Informează-te. Întreabă. Verifică.

