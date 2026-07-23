Din păcate, mulți investitori la prima experiență descoperă abia pe parcurs detaliile care fac diferența dintre o construcție reușită și una care generează costuri suplimentare, întârzieri sau chiar probleme legale. Una dintre primele decizii – și una dintre cele mai importante – ține de alegerea materialului de construcție: tot mai multe hale și depozite din România sunt construite astăzi din panouri sandwich, o soluție care a câștigat teren în fața metodelor clasice tocmai datorită vitezei de execuție și a raportului bun cost-beneficiu. De aceea, merită parcurși, pas cu pas, principalii factori de care depinde succesul unui astfel de proiect.

Primul pas: stabilirea destinației și a dimensiunilor

Înainte de a discuta despre materiale sau costuri, este esențial să clarifici exact la ce va folosi construcția. O hală destinată depozitării unor materiale inflamabile are cerințe complet diferite față de un simplu adăpost pentru utilaje agricole. La fel, o clădire folosită pentru producție va avea nevoie de instalații suplimentare (electrice, de ventilație, eventual termice) față de un spațiu strict de stocare.

Dimensiunile influențează direct costul, dar și tipul de fundație și structură necesară. Un antreprenor la început de drum poate fi tentat să construiască o clădire mai mare, ca să aibă loc de extindere, însă acest lucru crește semnificativ costurile inițiale – de multe ori are mai mult sens o construcție modulară, care poate fi extinsă ulterior, pe măsură ce afacerea crește.

Materialele de construcție: de ce contează alegerea corectă

Una dintre cele mai importante decizii ține de materialul din care va fi realizată structura de închidere (pereți și acoperiș). Panourile sandwich au devenit, în acest context, una dintre cele mai populare opțiuni pentru hale și depozite. Este vorba despre elemente prefabricate, formate dintr-un strat izolator (de regulă poliuretan sau vată minerală) prins între două foi metalice.

Acest tip de material oferă câteva avantaje clare pentru cineva care construiește pentru prima dată:

Timp de execuție redus – o hală realizată din panouri sandwich poate fi ridicată în câteva săptămâni, față de câteva luni în cazul construcțiilor clasice.

Izolație termică bună – reduce costurile ulterioare cu încălzirea sau răcirea spațiului, important mai ales dacă depozitul va găzdui produse sensibile la temperatură.

Greutate mai mică decât zidăria, ceea ce simplifică și ieftinește structura de rezistență (stâlpi, fundație).

Întreținere redusă pe termen lung, comparativ cu materialele tradiționale.

Pentru un mic antreprenor sau fermier care nu are experiență prealabilă în construcții, aceste avantaje se traduc direct în bani și timp economisit – două resurse esențiale la începutul unei afaceri.

Ce grosime de panou sandwich alegi și de ce contează

Un aspect tehnic important, dar adesea trecut cu vederea de cei aflați la prima construcție, este grosimea panoului ales. Aceasta nu este doar o chestiune de preț, ci influențează direct performanța termică a clădirii. Pentru un depozit neîncălzit, o grosime mai mică poate fi suficientă, însă pentru spații în care se lucrează permanent sau în care se depozitează produse sensibile la variațiile de temperatură, este recomandată o grosime mai mare, care asigură o izolare superioară și reduce costurile de energie pe termen lung. Un specialist în construcții metalice sau furnizorul de panouri poate recomanda grosimea potrivită în funcție de destinația exactă a spațiului și de zona climatică în care se află construcția.

Normele de siguranță la incendiu: un aspect pe care nu ai voie să-l ignori

Poate cel mai important aspect – și, din păcate, adesea cel mai neglijat de investitorii la prima experiență – este conformitatea cu normele de siguranță la incendiu. Autoritățile locale (ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență) impun cerințe stricte pentru clădirile industriale și comerciale, iar acestea variază în funcție de destinația spațiului, suprafață și cantitatea de materiale depozitate.

Rezistența la foc a materialelor de construcție este exprimată, de regulă, în minute – adică timpul în care structura își păstrează integritatea și capacitatea de izolare în cazul unui incendiu, oferind timp suficient pentru evacuare și intervenție. Pentru depozitele care găzduiesc mărfuri cu risc ridicat de incendiu (materiale inflamabile, produse chimice, stocuri mari de marfă), autoritățile pot solicita o rezistență la foc de minimum 90, 120 sau chiar 180 de minute.

Este exact motivul pentru care, în ultimii ani, tot mai mulți investitori aleg panouri sandwich rezistente la foc 180 minute încă din faza de proiectare, chiar dacă legislația locală ar permite, teoretic, o clasă de rezistență mai mică. Ideea este simplă: costul suplimentar al unui panou cu rezistență mai mare la foc este, de cele mai multe ori, mult mai mic decât costul unei eventuale neconformități descoperite ulterior – fie prin respingerea autorizației de construire, fie printr-o amendă, fie, în cel mai rău caz, prin pierderi materiale în cazul unui incendiu real.

Dacă ești la început de drum cu un astfel de proiect, un sfat practic este să ceri, încă din faza de discuție cu furnizorul, o ofertă clară pentru panouri sandwich rezistente la foc 180 minute pret, pentru a putea compara costul real al unei soluții conforme cu cerințele de siguranță, față de variantele standard, fără clasificare specială la foc. Diferența de cost poate părea semnificativă la prima vedere, dar trebuie privită ca parte din bugetul total al proiectului, nu ca o cheltuială suplimentară opțională.

Costurile: la ce să te aștepți

Costul unei hale sau al unui depozit variază enorm în funcție de suprafață, materialele alese, complexitatea fundației și dotările interioare (instalații electrice, sisteme de ventilație, eventuale birouri anexate). Ca reper general, construcțiile din panouri sandwich sunt, de regulă, mai avantajoase din punct de vedere al raportului cost-beneficiu decât alternativele din zidărie sau beton, tocmai datorită timpului redus de execuție și costurilor mai mici cu manopera.

Este recomandat să ceri oferte de la mai mulți furnizori, comparând nu doar prețul total, ci și detaliile tehnice – grosimea panourilor, clasa de rezistență la foc, garanția oferită și termenul de livrare și montaj.

Autorizațiile necesare

Indiferent de materialele alese, orice construcție de acest tip necesită autorizație de construire, eliberată de primăria locală, pe baza unui proiect tehnic întocmit de un arhitect sau inginer autorizat. În funcție de destinația clădirii, pot fi necesare și avize suplimentare – de la ISU, de la Direcția de Sănătate Publică (dacă se depozitează alimente) sau de la Agenția pentru Protecția Mediului.

Construcția unui depozit sau a unei hale este o investiție care merită planificată cu atenție, nu doar din perspectiva costului inițial, ci și a siguranței și eficienței pe termen lung. Alegerea unor materiale moderne, precum panourile sandwich, poate reduce semnificativ timpul de execuție și costurile de întreținere, însă decizia cea mai importantă rămâne respectarea normelor de siguranță la incendiu – un aspect care nu trebuie tratat ca opțional, indiferent de presiunea bugetului. O planificare corectă, făcută din timp, poate face diferența între o investiție sigură și una care generează probleme costisitoare pe termen lung.

Sursa foto: Magnific.com

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