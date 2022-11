Cei mai buni artiști din România deschid Târgul de Crăciun, pe 11 noiembrie, la Craiova 

Inna, Carla’s Dreams, Irina Rimes, Nicole Cherry, The Motans și mulți alți artiști vor face un spectacol incendiar la Craiova, când sunt programate premiile muzicale românești.

The Artist Awards se desfășoară pe strada A.I. Cuza, la Universitate, începând cu ora 17.00.

Desemnat de European Best Destinations în primele șase cele mai frumoase evenimente de gen din Europa, Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în acest an pe o suprafață de peste un kilometru pătrat.

Căsuțe de poveste unicat, pictate de artiști talentați și amplasate în cinci piețe, un brad înalt de peste 20 metri, peste un milion de beculețe și figurine luminoase și un patinoar de 700 mp sunt pregătite să-și primească oaspeții.

„Având în vedere că, în 2021, ne-am clasat pe locul 6 în Europa pentru cel mai frumos târg de Crăciun, iar iluminatul festiv a fost unul dintre elementele de atracție pentru turiștii din toată lumea care ne-au votat, anul acesta am pregătit multe surprize în ceea ce privește ornamentele și iluminatul festiv. Vor fi peste un milion de beculețe care vor străluci în zonele centrale din Craiova, dar și în cel mai mare cartier al muncipiului, beculețe pentru care vom face economii, având în vedere că toate sunt leduri”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Atmosfera de poveste poate fi deja resimțită în Centrul Vechi și Piața Mihai Viteazul, unde se montează patinoarul și au apărut figurine luminoase în formă de urși polari, fulgi sau pinguini, dar și o parte din căsuțe.

Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în cinci piețe și va rămâne deschis până pe 8 ianuarie 2023.

