Cele mai bune cazinouri din România cu dealeri online live

O scurtă trecere în revistă a platformelor de jocuri live disponibile

Platformele precum funcționează pe infrastructuri moderne și folosesc standarde actuale de securitate, adaptate pieței din România. Toate pun accent pe protecția datelor, plăți sigure și stabilitate tehnică, lucru esențial atunci când vorbim de jocuri cu bani reali.

În zona de online casino live, aceste site-uri oferă lobby-uri bine structurate, mese active pe tot parcursul zilei și furnizori certificați, atât pentru jocuri live cu dealeri reali, cât și pentru variante RNG. Interfețele sunt optimizate pentru desktop și mobil, iar tranziția între jocuri se face fără întreruperi.

Pe scurt, fiecare casino live online are propriul stil:

Împreună, ele acoperă majoritatea preferințelor jucătorilor români.

Ce funcționează bine în practică

La live casino online, se remarcă în primul rând accesul rapid la jocuri, fără pași complicați sau timpi de așteptare. Mizele pornesc de la valori reduse, exprimate în RON, ceea ce face experiența accesibilă și echilibrată încă de la început. Lobby-urile sunt bine organizate, mesele live sunt delimitate clar, iar navigarea se realizează eficient, fără pierderi de timp. Streamul rămâne stabil, dealerii acționează într-un ritm natural, iar trecerea între mese se face fără întreruperi. Varietatea metodelor de plată, de la carduri bancare la portofele electronice, completează funcționalitatea platformei, iar pe mobil experiența este fluentă, fără limitări vizibile.

Unde apar minusurile

Din observațiile făcute în sesiuni reale de casino live online, reiese clar că nu toate platformele reacționează la fel în orele de vârf. Se întâmplă frecvent ca mesele populare să fie deja ocupate la accesare, ceea ce poate întrerupe fluxul de joc. În plus, la unele cazinouri, promoțiile pentru jocurile live sunt limitate sau explicate destul de vag. Există și interfețe care par aglomerate la prima utilizare. Nu sunt probleme critice, dar pot influența ritmul și confortul unei sesiuni.

Top 3 platforme pentru live casino online în România

În România, platformele de live casino online au ajuns la un nivel destul de matur. Cele mai bune dintre ele oferă mese active pe tot parcursul zilei, streamuri stabile și interfețe ușor de înțeles. Nu contează dacă joci de pe desktop sau mobil, experiența rămâne constantă. Ruleta este, de obicei, piesa centrală, completată de blackjack și alte jocuri cu dealeri reali. Diferențele apar mai ales la limitele de pariere, metodele de plată în RON și rapiditatea retragerilor. În rest, structura este similară, clară și gândită pentru sesiuni fără întreruperi.

Toate platformele incluse în această listă actualizată sunt legale pentru jucătorii din România și funcționează pe baza unor licențe internaționale lisenz. Ele sunt evaluate din perspectiva utilizării reale și a conformității, nu doar a prezenței comerciale. Un avantaj important este faptul că permit retrageri în lei românești fără restricții impuse de platformă, ceea ce oferă claritate și predictibilitate pentru jucători.

Cele mai bune cazinouri din România cu dealeri online live

King Casino – platformă mare, selecție live extinsă

  • An: 2016
  • Bonus de bun venit: până la aproximativ 4000 RON + 400 rotiri gratuite 
  • Depunere minimă: 75 RON
  • Variante de Casino Live: Roulette Live, Mega Roulette, All Bets Blackjack, ONE Blackjack, Gold Blackjack
  • Furnizori live: Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Netent, Hacksaw Gaming
AvantajeDezavantaje
Selecție mare de ruletă liveDepunere minimă mai ridicată
Mese active non-stopInterfață destul de aglomerată
Furnizori cunoscuți

KingCasino este un cazinou online construit clar pentru Casino Live, cu accent pe volum, varietate și activitate constantă. Secțiunea de online live casino este una dintre cele mai populate, cu mese disponibile simultan pe tot parcursul zilei, nu doar în orele de vârf. Nu contează dacă preferi blackjack, baccarat, Casino Holdem sau alte jocuri cu dealeri reali, structura lobby-ului permite acces rapid și tranziții fără întreruperi.

Platforma se bazează pe dealeri profesioniști și streamuri stabile, optimizate inclusiv pentru mobil. Limitele de pariere pornesc de la aproximativ 1–5 RON și urcă spre valori ridicate, fără schimbarea mesei. Promoțiile includ reîncărcări regulate, campanii pentru jocuri live și un sistem VIP activ, cu beneficii progresive.

KingCasino România face parte din portofoliul Level Up Interactive Limited, alături de Winmasters și PariuriPlus, și operează legal sub licența ONJN L1160650W000194, emisă pe 29.06.2016, ceea ce oferă un cadru clar și sigur pentru joc.

Cele mai bune cazinouri din România cu dealeri online live

Vlad Cazino – orientat pe piața RO și promoții recurente

  • An: 2018
  • Bonus de bun venit: până la 500 RON + rotiri gratuite (structură standard pentru piața RO, poate varia)
  • Depunere minimă: 50 RON
  • Variante de Casino Live: Ruletă Live, Blackjack Live, Baccarat Live, Casino Holdem
  • Furnizori live: Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Ezugi
AvantajeDezavantaje
Adaptat pieței din RomâniaPuține mese speciale
Promoții regulateSelecție live mai clasică
Interfață simplă

Vlad Cazino este orientat clar spre publicul din România și pune accent pe experiența de Casino Live, nu doar pe un singur joc. Platforma a fost lansată inițial în februarie 2018 și operează legal sub licența ONJN nr. L1160657W000330, valabilă până la 31.08.2026, ceea ce oferă un cadru stabil și previzibil pentru joc.

Zona de casino live este bine structurată, cu peste 30 de mese active de blackjack, baccarat și casino holdem, operate de dealeri reali. Jocurile au un RTP mediu de 98%, iar mizele pornesc de la 5 RON, ceea ce le face accesibile. Navigarea este intuitivă, cu filtre clare după tip de joc și miză. Platforma funcționează identic pe desktop și mobil, cu streamuri HD stabile. Bonusurile includ 100% până la 2.000 RON la înscriere, reîncărcări săptămânale și cashback 10%, valabile și în zona live.

Cele mai bune cazinouri din România cu dealeri online live

TotoGaming Casino – stil internațional, accent pe mese live

  • An: 2025
  • Bonus de bun venit: Ofertă variabilă, în funcție de promoțiile active
  • Depunere minimă: 50 RON
  • Variante de Casino Live: Ruletă live, Speed Roulette, blackjack și baccarat cu dealer real, jocuri live de tip show
  • Furnizori live: Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, BetGames, LuckyStreak
AvantajeDezavantaje
Multe mese live activeDepunere minimă mai mare
Interfață modernăMai puțin focus pe piața locală din România
Furnizori puternici

TotoGaming are un stil mai degrabă internațional și asta se simte imediat în zona de casino live. Secțiunea de online casino live este bine organizată, cu multe mese active în același timp, nu doar la orele de vârf. Nu este vorba exclusiv de ruletă, ci și de blackjack, baccarat și alte jocuri cu dealeri reali, toate transmise prin stream stabil și clar.

Interfața este modernă, fără elemente inutile, iar pe mobil totul funcționează surprinzător de fluent. Platforma pare gândită pentru jucători care vor varietate, limite mai largi și libertate de mișcare între mese. Promoțiile există, dar nu sunt agresive: bonusul de bun venit este echilibrat, iar ulterior apar reîncărcări și campanii sezoniere. TotoGaming este operat de TG Malta Limited, în baza licenței L1234057W001504, valabilă între 01.08.2023 și 31.07.2033.

Cum îți deschizi cont pe platforme de casino live online

Crearea unui cont pe un site de casino live online nu e un proces complicat, dar are câțiva pași care merită făcuți atent. Platformele serioase nu grăbesc lucrurile și nici nu te încarcă cu formulare inutile. Totul este destul de direct, mai ales dacă joci în RON.

Pașii obișnuiți arată cam așa:

  1. Intri pe site și alegi opțiunea de înregistrare, de obicei afișată clar în partea de sus a paginii, fără să fie nevoie să cauți prin meniuri
  2. Completezi datele de bază, precum adresa de email, parola și moneda RON, astfel încât contul să fie configurat corect pentru casino live online
  3. Confirmi adresa de email prin linkul primit, pas necesar pentru activarea completă a contului
  4. Accesezi zona de jocuri live, unde vezi mesele active și structura platformei
  5. Faci prima depunere și poți intra direct la mesele de casino live fără alte restricții

După înregistrare, poți intra direct în lobby-ul de jocuri live, fără restricții tehnice. Contul este activ imediat, iar verificările vin mai târziu.

Verificarea identității (KYC) în cazinourile online cu dealeri live

KYC-ul este partea mai puțin interesantă, dar necesară, în orice cazinou online cu dealeri live licențiat. Nu apare neapărat la început, însă devine obligatoriu înainte de prima retragere. Procesul este standardizat și nu diferă mult de la o platformă la alta.

De obicei, ți se vor cere:

  1. Un document de identitate valid
  2. Dovada adresei (extras bancar sau factură)
  3. Confirmarea metodei de plată
  4. Verificarea vârstei
  5. Uneori, un selfie pentru validare

Verificarea durează între câteva ore și una-două zile. După finalizare, contul rămâne verificat, iar retragerile se fac fără blocaje. Nu e un pas plăcut, dar este unul care ține platforma funcțională și sigură.

Lobby-uri de jocuri în cazinourile online cu dealeri live

Lobby-ul este locul unde îți dai seama rapid dacă un casino live online cu dealeri live este bine construit sau doar arată bine. Platformele solide separă clar jocurile live de cele automate, iar navigarea rămâne intuitivă chiar și după sesiuni mai lungi.

În lobby găsești, de regulă:

  • Mese live active în timp real
  • Filtre pentru limite minime și maxime
  • Informații despre dealer și număr de jucători
  • Acces rapid între mese
  • Stream video stabil

Un lobby bine organizat te lasă să schimbi mesele fără să pierzi ritmul. Pe mobil, totul ar trebui să fie la fel de clar, fără meniuri ascunse sau încărcări inutile. Aici se simte diferența dintre o platformă gândită practic și una doar decorativă.

Versiuni demo în cazinourile online

Din observațiile făcute în timp, versiunile demo sunt întâlnite mai ales la jocurile RNG, nu la mesele live. În zona de live casino, acestea apar foarte rar. În schimb, multe platforme pun la dispoziție mese cu mize foarte mici, care funcționează practic ca un test real. Jucătorul poate urmări ritmul jocului, modul în care curge streamul și cât de intuitivă este interfața, fără presiunea unei sume mari puse în joc.

Metode de plată la cazinourile online live casino

Un casino live online bine adaptat pieței din România pune accent pe flexibilitate la plăți și pe procese care nu întrerup experiența de joc. În funcție de platformă, jucătorii au acces, de obicei, la 7–12 metode de plată, suficient pentru a acoperi preferințe diferite. Cardurile bancare rămân populare, portofelele electronice sunt folosite constant, iar criptomonedele devin tot mai frecvente, mai ales pentru cei care caută viteză.

Depunerea minimă este, în general, stabilită între 40 și 80 RON, o zonă confortabilă pentru majoritatea jucătorilor. Sumele maxime de depunere pot ajunge la 15.000–30.000 RON, în funcție de metodă și de statutul contului. Depunerile sunt aproape mereu instant, ceea ce înseamnă că accesul la jocuri live nu este întârziat.

La retrageri, pragul minim este ceva mai ridicat, de regulă între 180 și 300 RON. Nu este ideal pentru toată lumea, dar este un standard des întâlnit. Limitele lunare de retragere pornesc de la aproximativ 40.000 RON și pot crește semnificativ pentru jucătorii activi sau VIP. Ca timp de procesare, cardurile pot dura 2–4 zile lucrătoare, portofelele electronice aproximativ 12–36 de ore, iar criptomonedele sunt, de multe ori, procesate în aceeași zi. Toate acestea rulează fără a afecta accesul la online casino live stream, care rămâne activ indiferent de tranzacțiile în curs.

Metodă de platăDepunere (min / max)Retragere (min / max)Timp de procesareComisioane
Visa50 / 20.000 RON100 / 30.000 RONInstant / 1–3 zileFără
Mastercard50 / 20.000 RON100 / 30.000 RONInstant / 1–3 zileFără
Skrill50 / 50.000 RON100 / 50.000 RONInstant / până la 24hFără
Neteller50 / 50.000 RON100 / 50.000 RONInstant / până la 24hFără
PayPal50 / 40.000 RON100 / 40.000 RONInstant / până la 24hFără
Revolut50 / 30.000 RON100 / 30.000 RONInstant / 1–2 zileFără
Apple Pay50 / 20.000 RON100 / 30.000 RONInstantFără
Trustly50 / 50.000 RON100 / 50.000 RONInstant / până la 24hFără
ecoPayz50 / 40.000 RON100 / 40.000 RONInstant / până la 24hFără
Transfer bancar100 / Nelimitat200 / Nelimitat1–3 zilePosibile
Paysafecard50 / 5.000 RON200 / NelimitatInstantFără
BitcoinEchiv. 100 RON / variabilEchiv. 200 RON / variabil10–60 minFără
USDTEchiv. 100 RON / variabilEchiv. 200 RON / variabil5–30 minFără

Cum faci o depunere într-un cazinou live

Depunerea este rapidă și intuitivă:

  1. Intri în cont
  2. Alegi metoda de plată
  3. Selectezi suma în RON
  4. Confirmi tranzacția

Fondurile apar aproape instant și pot fi folosite imediat.

Cum depui fonduri pentru jocuri live

Procesul este identic indiferent de joc:

  1. Accesezi secțiunea „Depunere”
  2. Alegi metoda dorită
  3. Confirm plata
  4. Intri direct la mesele live

Nu există pași suplimentari.

Licențe pentru cazinourile live online din România

Cazinourile serioase care oferă online casino cu dealeri live funcționează întotdeauna sub licențe recunoscute, fie locale, fie europene. În general, aceste licențe impun reguli clare privind plățile, protecția datelor și jocul responsabil. Informațiile despre licențiere sunt afișate public, de obicei în subsolul site-ului, și pot fi verificate oricând, fără pași complicați sau acces restricționat.

Măsuri de securitate în cazinourile online

Securitatea rulează în fundal:

  • criptare SSL
  • protecția tranzacțiilor
  • verificări KYC
  • monitorizare continuă

Totul fără a afecta jocul.

Asistență clienți într-un cazinou live online

Din experiența acumulată cu platformele de live casino online, suportul pentru clienți se dovedește mai important decât pare la prima vedere. A fost utilizat în principal pentru plăți și verificări, nu din simplă curiozitate. Platformele bine organizate pun la dispoziție chat live, email și o zonă FAQ clar structurată. Răspunsurile sunt, de regulă, rapide și orientate spre rezolvarea concretă a situației, fără explicații inutile sau redirecționări inutile.

Cum au fost alese cele mai bune cazinouri live casino online

Selecția nu s-a bazat pe reclame sau promisiuni frumoase. Fiecare live online casino a fost testat în utilizare reală, pe perioade mai lungi, exact așa cum joacă un utilizator obișnuit. Au fost analizate aspectele care contează în timp, nu doar prima impresie sau prezentarea inițială.

Criteriile de evaluare au fost clare:

  1. Stabilitatea streamului live
  2. Numărul de mese active la ore diferite
  3. Limitele de pariere afișate corect în RON
  4. Metodele de plată disponibile
  5. Claritatea bonusurilor
  6. Viteza retragerilor
  7. Funcționalitatea pe mobil
  8. Licențierea platformei
  9. Calitatea suportului clienți
  10. Reputația construită în timp

Doar platformele constante au rămas pe listă.

Concluzie

Din experiența acumulată în cazinou live, se poate observa că jocurile cu dealeri reali se află constant printre cele mai căutate opțiuni într-un casino online live. Experiența diferă clar de jocurile automate: ritmul este mai natural, controlul mai bun, iar senzația de repetiție aproape dispare. La alegerea unui online casino cu dealeri live, contează în special stabilitatea platformei, plățile transparente și existența meselor adaptate diferitelor bugete. Atunci când platforma este licențiată și funcționează corect, casino live rămâne o opțiune echilibrată pentru joc constant, pe termen mai lung.

Întrebări frecvente despre ruleta live online

Este sigur să joc ruletă într-un cazinou online cu dealeri live?

Da, dacă alegi un cazinou online cu dealeri live licențiat, jocul este sigur. Platformele folosesc conexiuni criptate, streamuri monitorizate și furnizori certificați. Datele personale și tranzacțiile sunt protejate, iar mesele live sunt supravegheate permanent.

Pot juca ruletă live de pe telefon sau tabletă?

Da, majoritatea platformelor de live casino online sunt optimizate pentru mobil. Nu este nevoie de aplicație separată. Streamul video, pariurile și interfața funcționează direct din browser, atât pe Android, cât și pe iOS.

Există limite minime și maxime la mesele de ruletă live?

Da, fiecare masă dintr-un casino online live are limite clare. De obicei, miza minimă pornește de la 1–5 RON, iar limitele maxime pot ajunge la mii de RON, în funcție de furnizor și tipul mesei.

Pot testa ruleta live înainte de a juca pe bani reali?

Ruleta din online casino live casino nu are versiune demo clasică. Totuși, multe mese au mize foarte mici, ceea ce permite testarea ritmului, regulilor și interfeței fără un risc financiar semnificativ.

Cât durează retragerile câștigurilor din ruleta live?

Timpul de retragere într-un cazinou online cu dealeri live depinde de metoda aleasă. Portofelele electronice sunt cele mai rapide, uneori sub 24 de ore, în timp ce transferurile bancare pot dura câteva zile lucrătoare.

Dealerii din ruleta live sunt reali sau generați digital?

Dealerii dintr-un online casino live sunt persoane reale, care gestionează jocul într-un studio profesional. Streamul este transmis în timp real, iar rezultatele sunt determinate de roata fizică, nu de un algoritm.

Foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Elle.ro
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Avantaje.ro
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
Știri România 20:44
Ilie Bolojan spune că România poate da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace al lui Trump
O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul după ce l-a suspectat de infidelitate. A fost nevoie de intervenția poliției
Știri România 20:12
O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul după ce l-a suspectat de infidelitate. A fost nevoie de intervenția poliției
Parteneri
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Adevarul.ro
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
Elle.ro
Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham înainte de nunta cu Nicola Peltz îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria. Ce presupune documentul: „Dacă cei doi se despart vreodată...”
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:55
Cine este Alberto Hangan, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 19:10
Cine este Roxana Condurache, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
ObservatorNews.ro
Fată de 15 ani, dată dispărută după ce nu a mai ajuns la şcoală. Obiectele personale, găsite pe pod
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Mediafax.ro
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
StirileKanalD.ro
VIDEO Detalii terifiante ies la iveală după moartea lui Mario. Oamenii legii au descoperit că trupul neînsuflețit a fost mușcat
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
Wowbiz.ro
Primele declarații ale lui Mircea Lucescu după ce a ajuns de urgență la spital! Problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul României: „Am fost nevoit să mă internez”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult
KanalD.ro
Mama unuia dintre ucigașii lui Mario RUPE TĂCEREA: „El a comis fapta... Vezi mai mult

Politic

Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit de Predoiu sau Nazare la Guvern: „Își fac datoria, nu văd niciun fel de problemă”
Politică 21:07
Ilie Bolojan, întrebat dacă poate fi înlocuit de Predoiu sau Nazare la Guvern: „Își fac datoria, nu văd niciun fel de problemă”
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Politică 16:36
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL, nu doar de PSD
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece
Fanatik.ro
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama băiatului omorât cu sânge rece
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)
Spotmedia.ro
Primele înregistrări cu mieunatul unui jaguar? (Video)