Ca să-ți fie mai simplu să alegi, ți-am pregătit o listă cu cele mai bune materiale pentru chiuvete, unde se potrivesc și alte informații utile.

Ceramică: clasică și rezistentă

Chiuvetele din ceramică sunt printre cele mai clasice, dar și printre cele mai fiabile opțiuni atunci când vine vorba de seturi baie.

Unde sunt mai potrivite?

Chiuvete baie: Ceramica este ideală pentru baie, datorită aspectului elegant, a suprafeței netede și a ușurinței în curățare. Se potrivește perfect în băi clasice, dar și moderne.

Chiuvete bucătărie: Mai puțin folosită, dar nu imposibilă. Totuși, trebuie ținut cont că ceramica e mai sensibilă la șocuri mecanice. Cu alte cuvinte, o oală scăpată în chiuvetă poate cauza fisuri.

Detalii tehnice importante

Greutate: o chiuvetă standard de baie din ceramică poate cântări între 10 și 25 kg, în funcție de dimensiune și grosime. Modelele pentru bucătărie sunt mai grele, pot ajunge la 30-35 kg.

Rezistență la zgârieturi: Suprafața ceramică este dură și rezistentă la zgârieturi fine, însă nu este indestructibilă. Obiectele foarte dure (metal, piatră) pot lăsa urme în timp.

Toleranță la temperatură: Ceramicile rezistă fără probleme la temperaturi ridicate, deci apa fierbinte nu este o problemă, nici în chiuvete baie, nici în chiuvete bucătărie.

Rezistență chimică: Majoritatea detergenților de uz casnic nu afectează suprafața ceramică, ceea ce le face foarte ușor de întreținut.

Alte lucruri de știut:

Ceramica este un material rigid: nu se îndoaie, nu flexează, dar poate crăpa la impact puternic.

Datorită greutății, montajul trebuie făcut pe un suport solid, fie încastrat în mobilier, fie prins ferm în perete (în cazul seturilor de baie suspendate).

Nu își schimbă culoarea în timp și nu se pătează ușor.

Sticlă: pentru un efect vizual modern

Chiuvetele din sticlă sunt alegerea preferată în designul contemporan, datorită aspectului elegant și finisajelor lucioase.

Unde sunt mai potrivite?

Chiuvete baie: Sticla este recomandată în special pentru baie, datorită aspectului rafinat și formei variate (rotundă, pătrată, ovală, încastrabilă sau tip vas). Totuși, nu sunt potrivite în băi foarte aglomerate sau folosite de copii mici, din cauza riscului de ciobire.

Chiuvete bucătărie: Rareori se folosesc în bucătărie, din motive practice. Sticla nu rezistă bine la impact puternic, iar curățarea frecventă poate deveni obositoare într-un spațiu de lucru activ.

Detalii tehnice relevante

Material: se folosește sticlă securizată (temperată), cu grosimi între 12 și 19 mm, tratată termic pentru a rezista mai bine la șocuri și diferențe de temperatură.

Greutate: între 5 și 15 kg, în funcție de model și grosime. Fiind mai ușoare decât ceramica sau piatra, se pot monta și pe blaturi mai subțiri.

Rezistență la zgârieturi: sticla este destul de rezistentă la uzură zilnică, dar obiectele metalice dure (inele, agrafe, accesorii) pot lăsa urme dacă sunt frecate intens de suprafață.

Rezistență la căldură: suportă apă fierbinte fără probleme, însă nu se recomandă șocuri termice bruște (ex: turnarea apei reci imediat după apă fierbinte).

Alte lucruri de știut

Pot avea finisaje mate, satinate sau colorate, ceea ce oferă libertate mare de design în seturi baie personalizate.

Instalarea trebuie făcută cu atenție: suportul trebuie să fie perfect drept și stabil, pentru a preveni tensiuni în sticlă.

În caz de spargere (rar, dar posibil), sticla securizată se fracturează în fragmente mici, care reduc riscul de accidentare gravă.

Compozit și piatră naturală: pentru băi premium

Chiuvetele din compozit și cele din piatră se potrivesc perfect în seturi baie sau chiuvete bucătărie unde se dorește un design premium, datorită aspectului sofisticat și durabilității excelente.

Unde sunt mai potrivite?

Chiuvete baie: Modelele din compozit (granite, quartz sau marmură turnată) sunt perfecte pentru băi moderne, unde se caută un aspect monobloc sau integrat cu blatul.

Chiuvete bucătărie: În special cele din compozit de granit sunt foarte căutate pentru bucătării, datorită rezistenței la șocuri, zgârieturi și temperaturi ridicate.

Detalii tehnice importante

Compozit: fabricat dintr-un amestec de praf de piatră (de obicei granit sau quartz) și rășini acrilice. Grosimea variază între 8 și 15 mm, iar densitatea ridicată îl face foarte durabil.

Piatra naturală: chiuvetele pot fi sculptate din blocuri masive de marmură, granit sau travertin. Greutatea poate ajunge la 40–80 kg pe bucată, în funcție de dimensiuni.

Rezistență la zgârieturi: compozitul este foarte rezistent, mai ales dacă are un conținut mare de granit. Piatra naturală este dură, dar se poate zgâria cu obiecte foarte ascuțite (ex: cuțite, bijuterii metalice).

Rezistență la temperatură: ambele materiale suportă temperaturi înalte (peste 250°C), dar la piatra naturală trebuie evitate variațiile bruște de temperatură, care pot duce la microfisuri.

Alte lucruri de știut

Montajul necesită mobilier rezistent sau blaturi consolidate, din cauza greutății mari.

Chiuvetele bucătărie din compozit sunt mai practice decât cele din piatră naturală, deoarece sunt mai ușor de întreținut și mai rezistente la pete de cafea, vin sau grăsimi.

Nu se decolorează în timp, nici la contact cu lumina solară directă (UV).

