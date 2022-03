Cele mai creative ședințe foto pentru copii

Ce faci, însă, când vezi că micuța ta/micuțul tău este passionat de fotografie sau photomodelling? Îl înscrii la It kids-art school & modelling agency!

Fiindcă ei călătoresc în toată lumea și au ședințe foto speciale și proiecte impresionante.

Ședințe foto la Turnul Eiffel sau la Disneyland Copiii între 4-14 ani, pasionați de modelling și photomodelling sunt invitați să se alăture ședințelor foto din Franța.

În trecut, și chiar în timp de pandemie, Cătălina Buzdun-Rafaila, managerul agenției, a avut diverse proiecte și scenarii la Paris sau Disneyland, de unde copiii s-au întors cu amintiri remarcabile! “În 2021 am avut un proiect excepțional cu 12 fetițe între 5 și 14 ani. Este vorba despre It kids Tour-un turneu de modelling cu ședințe foto și video început în Luna iulie și terminat la 1 septembrie, timp în care aceste fetițe au vizitat Dubai, Paris, Disneyland, Cannes, Antalya ,Santorini, Milano, Roma, Verona și Barcelona.

Astfel, modelele Anne, Anisia, Victoria, Sara, Maria Caterina, Paula, Laura, Antonia, Theodora, Nadina și Alexia au fost implicate în zeci de ședințe foto pentru branduri românești precum Sarah Fashionable kids, Two kids, Svetlana Karahan, Zaggaro, dar și pentru brandurile Lucy & Anastasia și Xatko din Georgia”. Și, în afara faptului că și-au updatat portofoliile și photobook-urile cu noi experiențe, gaceste fete s-au bucurat de vacanțe extraordinare, un turneu artistic în adevăratul sens al cuvântului!”, menționează Cătălina Buzdun-Rafaila.

Fotografii la Valea Zânelor sau pe yacht la Mamaia“Modellingul este un stil de viață”, spune Cătălina. Și ne anunță că implică multe călătorii și experiențe de-o viață. Se pare că așa a fost și când modele între 4-16 ani au mers la Castelul de Lut, Valea Zânelor sau la Mamaia pe yacht, ca să realizeze ședințe foto.

“Avem proiecte diversificate. Atât în țară, cât și în strainatate. Am făcut ședințe foto pe yacht la Mamaia; dar și pe yacht la Dubai.

Avem în plan de ceva timp o ședința foto într-un avion privat, însă din cauza restricțiilor am tot amânat asta, dar cu siguranță o vom face în curând. Este cuvântul meu preferat. Venimcu idei noi, cu propuneri inovative. Am fost primii care am dus copii pe catwalkuri la Paris, Milano, Londra, încă din 2017 . Apoi a urmat Moscova, New York, Miami, Sankt Petersburg 2018, din 2020 în Dubai șamd.

La fel cum am fost primii care am adus in Romania licente internationale de concursuri, cum ar fi Little Miss World, Top Child model of the Planet, Future fashion faces etc. De asemenea, prima tabara de modelling, noi am realizat-o in plina pandemie, in vara 2020, sau am încercat împreună cu designerul Nicoleta Marin o prezentare de Guinness Book in 2019, am făcut două imnuri ale agenției si chiar ședințe foto în Paris cu Ferrari inchiriat special pentru copii.

Apropo de asta, următoarele ședințe foto sub forma It kids Tour vor include în lista destinațiilor de senzație pentru photomodelling-Petra-cea de-a șaptea minune a lumii moderne si Piramidele din Egipt! Cu multe alte informații, va stăm la dispoziție pe pagină oficială de Facebook, unde puteți urmări intreaga noastră activitate!”, conchide Cătălina Buzdun – Rafaila, inițiatorul acestor proiecte minunate!