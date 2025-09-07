Circuit în Spania, Portugalia și Gibraltar – Comorile iberice, într-o singură călătorie

Farmecul Spaniei – startul aventurii

Călătoria pornește la Madrid, unde turul panoramic îți arată de la bun început pulsul orașului: Puerta del Sol, Paseo de la Castellana, Plaza de Toros, Catedrala Almudena. În apropiere, Toledo te poartă într-un labirint medieval impecabil păstrat, „orașul celor trei culturi”, celebru pentru catedrala sa și atelierele de arme fine – o lecție vie de istorie iberică. Urmează o zi cu repere regale și romane: El Escorial, reședința monumentală a regilor Spaniei, și Segovia, cu apeductul roman perfect conservat și cu Alcázarul care l-ar fi inspirat pe Walt Disney. Un popas în Salamanca, orașul primei universități din Spania, pregătește intrarea în Portugalia.

Amintiri de pus în ramă

Porto te cucerește la malul râului Douro, cu azulejos-urile de la gara São Bento, Ribeira și cramele de peste apă. Drumul spre sud adună esența Portugaliei: Coimbra universitară, mănăstirea gotică de la Batalha, spiritualitatea de la Fátima și, bineînțeles, Lisabona – Belem cu Turnul și Mănăstirea Jerónimos, piețele Rossio și do Comércio, tramvaie galbene care urcă și coboară colinele cu o naturalețe dezarmantă. Îți recomandăm escapada la Sintra (Palatul Pena și Castelul Maur), Cabo da Roca – cel mai vestic punct al Europei continentale, plus opriri în Cascais și Estoril pentru o după-amiază relaxată, cu aer aristocratic.

Sintra – Sursă foto: Unsplash

Revenind în Spania, intri în fabuloasa Andaluzie. Córdoba uimește cu Mezquita-Catedral, simbioză unică între arhitectura islamică și templul creștin; străduțele înguste înflorite, cu patio-uri albe, sunt o poezie. Sevilla îți arată Catedrala cu Giralda, Plaza de España și parcul Maria Luisa – decor perfect pentru fotografii de pus în ramă. Iar Gibraltar, teritoriu britanic cu vibe mediteranean, adaugă „nota exotică”: urcare pe Stâncă, vedere spre Africa în zilele senine, maimuțele celebre și peștera St. Michael – o experiență altfel, între două lumi.

Itinerariul continuă la Granada, unde cartierul Albaicín privește spre silueta roșcată a Alhambrei – palatul-fortăreață maur care a reinventat ideea de rafinament (vizitarea complexului poate fi inclusă opțional). Din sud urci spre est, cu popas în Alicante, apoi Valencia, unde „Orașul Artelor și Științelor” semnat de Calatrava contrastează spectaculos cu centrul vechi, catedrala și porțile medievale Serranos. Finalul te găsește pe Costa Brava, cu excursie la Montserrat (opțional) și o după-amiază barceloneză în ritm modernist: Sagrada Família, Parcul Güell, Passeig de Gràcia, Montjuïc – un crescendo urban de zile mari.

Ce primești, pe scurt? Zboruri, transferuri, transport pe tot parcursul, cazări atent alese, tururi ghidate în marile orașe, timp pentru opționale și, mai ales, un fir narativ coerent care leagă istoria iberică, patrimoniul UNESCO, gastronomia locală și ritmul relaxat al Mediteranei. Este genul de tur în care „bifezi” fără să simți că te grăbești, iar fiecare zi aduce altă culoare.

Vrei să intri în detalii de program, serviciile incluse și condițiile de călătorie? Le găsești pe pagina circuitului „Comorile Iberice”. Iar dacă te gândești deja la următoarea aventură peste mări și țări, inspiră-te din selecția noastră de circuite cu avionul.

Pentru rezervări rapide sau întrebări despre plecările din 07.10 și 25.11, scrie-ne direct pe WhatsApp: 0723 153 702. Ne poți contacta și pe europatravel.ro – consultanții noștri îți oferă recomandări personalizate (excursii opționale, ritm de vizitare, tips gastronomice)

Foto: Unsplash

