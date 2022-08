În 2022, Cluj-Arena a fost locul care a a oferit câteva premiere pregătite de creatorii UNTOLD.

Ceremonia oficială de deschidere a adus pe mainstage-ul festivalului un moment unic. The Man, The Myth, The Mask sunt câteva dintre atributele din spatele unui personaj legendar, germanul Claptone, care a fost primit cu mult entuziasm de zecile de mii de fani de pe Cluj-Arena.

E posibil ca niciodată să nu-i descoperim adevărata identitate, pentru că la fiecare apariție live este protejat de celebra mască aurie. Un lucru e însă cert în legătură cu acest artist – de fiecare dată va veni cu piese de top, cu influențe house și tech house. Mulți dintre fanii DJ-ului au purtat, la rândul lor, masca aurie, care e asociată cu identitatea ascunsă a germanului.

Set-ul lui Claptone a deschis porțile unui univers în care fanii UNTOLD au fost invitați să combine realul cu imaginarul și să descopere tema acestui an, ,,Temple of Lúna”.

DJ-ul și producătorul care ocupă locul 3 în Alternative Top 100 DJs 2021, clasamentul realizat de publicația DJ Mag în colaborare cu Beatport, și-a întrebat fanii din social media dacă ar trebui să posteze pe contul de YouTube set-ul pregătit special pentru Ceremonia Oficială de Deschidere a festivalului UNTOLD 2022.

Recomandări Moștenirea lui Mihail Gorbaciov, liderul sovietic care a dărâmat Cortina de Fier. Apreciat în străinătate, detestat în Rusia

Răspunsul acestora a venit imediat, iar live-ul germanului este acum disponibil pe platforma YouTube.

Fanii UNTOLD, care doresc să fie parte din capitolul 8 al festivalului anul viitor, se pot înscrie acum pe https://untold.com/ pentru a cumpăra abonamente la preț special. Primele abonamente vor fi scoase la vânzare în curând și zeci de mii de oameni s-au înscris deja pe site-ul festivalului pentru a fi primii care își asigură intrarea în tărâmul magic UNTOLD 2023.

