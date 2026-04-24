Modelul are o lungime de 5,2 metri și o putere de 657 CP, iar prețul pornește de la 302.900 de yuani, adică echivalentul a 44.380 de dolari americani.

SUV-ul cu cinci locuri seamănă izbitor cu modelul de ultralux Rolls-Royce Cullinan și își propune să devină cel mai bine vândut model al mărcii.

Pentru comparație, Rolls-Royce Cullinan în versiunea 2026 are prețuri pornind de la 441.000 de dolari, conform site-ului Caranddriver.com, ceea ce înseamnă că modelul chinezesc este de zece ori mai ieftin.

Cine este Voyah

Conform China EV DataTracker, Voyah a livrat 31.018 vehicule în primul trimestru al anului 2026, în creștere cu 18,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Gama sa actuală de modele include cinci autovehicule: crossoverurile Free, Courage și Taishan, sedanul Passion și minivanul Dream. Pe 22 aprilie, SUV-ul Taishan X8 a intrat în faza de precomenzi în China.

Două motorizări

Noul model a devenit disponibil pentru comenzi cu două variante de motorizare. Taishan X8 PHEV (plug-in hybrid – n.r.) are o gamă de prețuri cuprinsă între 44.380 și 54.200 de dolari.

Versiunea sa complet electrică costă între 51.270 și 57.130 de dolari.

Pentru claritate, SUV-ul hibrid plug-in cu șase locuri Voyah Taishan, modelul de vârf al mărcii, are un preț de pornire de 55.665 de dolari pe piața internă.

15.000 de comenzi în mai puțin de o oră

Potrivit reprezentanților Voyah, noul Taishan X8 a primit 20.000 de comenzi în 20 de ore în China. Interesant este că mașina a primit 15.000 de comenzi în primele 53 de minute de la începerea precomenzilor.

Specificații Voyah Taishan X8

Noul Voyah Taishan X8 se mândrește cu dimensiuni impresionante: lungime 5200 milimetri, lățime de 2025 milimetri și înălțime de 814 milimetri. Ampatamentul este de 3.090 mm.

Modelul adoptă o grilă frontală mare de culoarea caroseriei. Alte caracteristici includ faruri divizate, mânere de ușă semiascunse și o unitate de stopuri unică.

Noul vehicul adoptă cel mai recent senzor LiDAR de 896 de linii de la Huawei.

Scaune cu încălzire, ventilație și masaj, plus televizor în tavan

Interiorul mașinii are cinci locuri. În consola centrală se află un bloc format din două ecrane de 15,6 inchi. Sistemul de operare este HarmonyOS de la Huawei.

Interiorul include un panou de bord LCD, un schimbător de viteze în spatele volanului și un frigider încorporat.

Pasagerii din spate au la dispoziție un ecran montat pe tavan. Fiecare scaun al modelului Taishan X8 are funcții de încălzire, ventilație și masaj.

Motorizări

Voyah Taishan X8 PHEV are sub capotă un motor de 1,5 litri, care dezvoltă 110 kW (148 CP). Modelul de bază oferă tracțiune integrală cu două motoare, cu o putere maximă de 365 kW (489 CP) și o baterie de 44,5 kWh pentru o autonomie electrică de 245 km în sistemul chinezesc.

În sistemul WLTP, autonomia este, de regulă, mai mică cu 20%, astfel că pur electric ar urma să aibă, teoretic, în jur de 200 de kilometri.

O variantă mai puternică oferă un pachet de baterii de 65 kWh care alimentează motoarele electrice cu 380 kW (510 CP). Autonomia electrică este de 370 km în sistem CLTC.

Versiunea BEV, adică pe baterii, a modelului Taishan X8 are două motoare electrice.

Puterea maximă combinată a acestora este de 365 kW (489 CP).

Aceasta este disponibilă cu două opțiuni de baterie de 98 și 120 kWh.

Autonomia electrică se situează între 603 și 727 km. Pe piețele externe, modelul Taishan X8 ar putea intra sub denumirea de Titan X8.

Concurență mare

Mașina concurează în domeniul SUV-urilor de lux de China, alături de modele precum Zeekr 8X, Aito M8, Nio ES8 sau Li Auto L7.

Producătorii auto din China sunt deseori arătați cu degetul de internauți, fiind acuzați de copierea unor modele occidentale.

Xiaomi este acuzat că a preluat designul Ferrari Purosangue și al Porsche Taycan, SAIC că a copiat la rândul său Porsche Taycan, Omoda s-a inspirat de la Lexus, GAC a preluat din Porsche Panamera etc.

Un alt producător arătat că s-a inspirat din Rolls-Royce este FAW, prin limuzina de lux Hongqi H9 și SUV-ul electric Hongqi E-HS9.