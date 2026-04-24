Clinica Dr. Levy - Blefaroplastia este una dintre cele mai populare operații estetice

Trendurile în chirurgia estetică se schimbă constant, dar un lucru rămâne sigur: oamenii își doresc să arate și să se simtă bine în pielea lor. Ce proceduri sunt cele mai căutate în 2026? Am analizat preferințele pacienților și, surpriză, unele operații clasice continuă să fie în top, dar există și alegeri neașteptate.

1. Blefaroplastia – ochii spun totul

Pe primul loc în 2026 este operația de blefaroplastie, cunoscută și ca operația de lifting al pleoapelor. De ce? Simplu: ochii sunt primul lucru pe care îl observi la cineva. Și da, odată cu trecerea anilor, pleoapele pot cădea sau pot crea acel aspect obosit care spune „n-am dormit de 3 zile” chiar dacă tocmai te-ai întors din vacanță.

Blefaroplastia poate corecta atât pleoapele superioare, cât și pe cele inferioare. Rezultatul? O privire mai deschisă, mai fresh, care te face să ai un aspect odihnit și întinerit, fără să-ți pierzi expresivitatea naturală. La Clinica Dr. Levy din București sau din Timișoara, procedura este personalizată pentru fiecare pacient, astfel încât să se păstreze armonia feței.

2. Augmentarea mamară – eleganța proporțiilor

Augmentarea mamară rămâne una dintre cele mai cerute operații. În ultimul an, pacientele aleg tot mai des mărimi moderate, care să completeze natural forma corpului.

Implanturile moderne, disponibile la Clinica de Chirurgie Plastică Dr. Levy, sunt concepute să ofere un aspect cât mai autentic, iar tehnicile avansate utilizate de echipa noastră reduc riscurile și asigură o recuperare rapidă. Rezultatul? Un contur mai armonios, care arată bine atât în haine, cât și fără ele.

(în imagine: Dr. Levy – chirurg plastician & estetician)

3. Liposucția – remodelare fără compromisuri

Pe locul trei în topul preferințelor se află liposucția. Știm cu toții … grăsimea încăpățânată nu ține cont de cât de sănătos mănânci sau cât sport faci. Uneori, e pur și simplu imposibil să scapi de anumite depozite de grăsime.

Liposucția nu este despre slăbit, ci despre sculptarea siluetei. La Clinica Dr. Levy utilizăm tehnologii moderne de Liposucție, cum ar fi: VASER PRO, pentru a îndepărta cu precizie grăsimea nedorită din zonele problematice, precum abdomenul, coapsele sau brațele, și pentru a contura un corp proporționat și atrăgător.

4. Otoplastia – când detaliile contează

Urechile pot fi o sursă de disconfort pentru mulți pacienți, mai ales dacă au fost ținta glumelor în copilărie sau adolescență. În 2026, tot mai mulți pacienți optează pentru otoplastie, o intervenție care corectează urechile proeminente sau deforme.

La Clinica Dr. Levy otoplastia este o procedură rapidă, cu rezultate care transformă nu doar aspectul fizic, ci și stima de sine. Recuperarea este ușoară, iar cicatricile sunt aproape invizibile. Este o schimbare care aduce un impact uriaș în viața pacienților, conform recenziilor acestora.

5. Abdominoplastia – un abdomen plat, fără compromisuri

După sarcină, fluctuații mari de greutate sau pur și simplu trecerea anilor, pielea de pe abdomen poate deveni lăsată și inestetică. Abdominoplastia este răspunsul pentru persoanele care vor să recâștige un abdomen ferm și plat.

De ce să alegi Clinica Doctor Levy?

Indiferent de procedura aleasă, la Dr. Levy Medical Center punem accent pe rezultate naturale și pe confortul pacienților noștri. Chirurgia estetică este despre a te simți bine în pielea ta. Iar noi suntem aici să facem asta posibil!

(în imagine: Dr. Levy – chirurg plastician & estetician)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE