Bărbatul a fost depistat în trafic de polițiștii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul IPJ Vaslui în timp ce a depășit limita legală de viteză cu 100 km/h. În timp ce verificau documentele, agenții au observat că șoferul era unul începător.

Cazul șoferului a fost prezentat de reprezentanții Sindicatului Europol, pe rețelele de socializare.

„Când unii cred că «începător» înseamnă doar un semn lipit pe lunetă… Zilele trecute, polițiștii de la Biroul Drumuri Naționale și Europene din cadrul IPJ Vaslui au mai scos din trafic un «erou» al asfaltului, care a decis că DN24 e locul perfect pentru a-și testa limitele și vigilența polițiștilor. Deși era începător și avea obligația de a conduce cu sub 20 km/h față de limita legală de 90 km/h în afara localităților, șoferul a confundat drumul național ce tranzita localitatea Muntenii de Jos cu o autostradă din Germania, fiind înregistrat de radar când circula cu viteza de 172 km/h”, a scris Sindicatul Europol, pe Facebook.

Ei atrag atenția că șoferul începător a depășit cu peste 100 km/h limita legală de viteză pe acest sector de drum.

„Un începător a condus cu această viteză pe un drum național în România. Unii nu doar că sar peste reguli… le depășesc cu 100 km/h și au pretenția de a nu fi amendați. Acest erou al asfaltului a aflat stupefiat că a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile”, potrivit sursei citate.

Reprezentanții Sindicatului Europol au avut și un mesaj pentru șoferii români: „Nu mai confundați volanul cu joystickul de la jocurile video și nici drumurile din România cu autostrăzile din Germania!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE