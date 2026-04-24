Un proces de selecție „extrem de riguros”

Până în acest moment, o singură persoană a primit undă verde. Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a ridicat vălul de pe acest program de vize extrem de discret, susținut de Donald Trump.

Prezent în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților, el a precizat că alte „sute” de candidaturi sunt încă în faza de analiză, subliniind caracterul restrictiv al acestui instrument. Secretarul Comerțului nu a dezvăluit identitatea singurului deținător al acestui card.

Intrat în vigoare în decembrie anul trecut, „Cardul de Aur” (Gold Card) al lui Donald Trump oferă rezidență americană cetățenilor străini în schimbul unei plăți de un milion de dolari. Candidații trebuie, de asemenea, să achite taxe de dosar de aproximativ 15.000 de dolari și să treacă printr-un proces de selecție descris ca fiind „extrem de riguros”.

Statutul financiar, cheia de acces

Acest dispozitiv se distinge de vizele tradiționale, care sunt adesea legate de un loc de muncă sau de competențe specifice. În acest caz, capacitatea financiară este cea care constituie, înainte de toate, cheia de acces. Obiectivul declarat al administrației Trump este de a consolida atractivitatea economică a Statelor Unite prin atragerea investitorilor și a profilurilor internaționale cu potențial ridicat.

Prin facilitarea stabilirii acestora, programul vizează stimularea investițiilor, încurajarea creării de companii și susținerea inovării. Acest tip de viză se înscrie într-o tendință mondială: mai multe țări propun deja „vize de aur” pentru a capta capital străin.

În ciuda ambițiilor sale, programul rămâne pentru moment foarte limitat. Până în prezent a fost confirmată o singură aprobare, fapt ce ilustrează prudența autorităților în examinarea dosarelor.

Viza „Gold Card” stârnește, de asemenea, critici. Unii denunță o formă de „rezidență de vânzare”, accesibilă doar celor mai bogați. Alții, dimpotrivă, văd în acest program un instrument strategic pentru menținerea competitivității Statelor Unite într-o economie globalizată.

„Un program de elită”

În urmă cu un an, Trump susținea că noul program ar putea deveni o sursă majoră de venit pentru guvern. „Vom putea vinde poate un milion de astfel de vize, poate chiar mai multe. Dacă faci calculele, numerele arată foarte bine”, a declarat el. Administrația sa estimează că programul ar putea genera până la 50 de miliarde de dolari, bani ce ar putea fi folosiți pentru reducerea deficitului federal.

„Va fi un program de elită, destinat celor mai buni și mai străluciți oameni de afaceri din lume”, a subliniat Trump.



