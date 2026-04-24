Când semnează Nicușor Dan demisiile miniștrilor PSD și înlocuirea lor cu miniștrii interimari

Demisiile miniştrilor PSD vor fi semnate de Nicușor Dan

Șeful statului a spus că demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de interimari au venit joi seară. „Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare respectiv numire şi acum, în drum spre avion, o să mă uit şi eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare şi, dacă totul e în regulă, le voi semna”, a precizat preşedintele Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști dacă le va semna înainte de a ajunge în ţara, şeful statului a răspuns: „Da”.

CCR ar putea fi sesizată cu privire la interimatul Guvernului de 45 de zile

Întrebat dacă Sorin Grindeanu a prezentat la consultările de la Palatul Cotroceni ipoteza sesizării la Curtea Constituțională (CCR) a situaţiei create de plecarea PSD din guvern, Nicușor Dan a răspuns: „Nu pot să confirm sau să infirm, însă, din lunga noastră experienţă cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituţională s-a pronunţat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunţat pe ce se întâmplă în situaţia eventuală în care, la sfârşitul celor 45 de zile, guvernul rămâne aşa sau se face o rocadă între miniştii ăştia”.

El a adăugat că există această intenţie de a cere CCR să se pronunţe în avans.

„Există în spaţiul public această preocupare sau chiar intenţie de a cere Curţii Constituţionale să se pronunţe în avans, astfel încât, dacă se ajunge la această situaţie, să existe o soluţie constituţională”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

De asemenea, șeful statului se opune unui guvern minoritar susținut de AUR.

„În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta”, a precizat el.