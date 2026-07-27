Ce ascund, de fapt, cele 13 cifre din CNP?

Lansat în sistemul național de evidență încă din anul 1978, CNP-ul nu este un număr generat aleatoriu. Fiecare dintre cele 13 cifre are o semnificație precisă, fiind grupate într-un algoritm bine definit:

Prima cifră (S): Indică sexul și secolul în care s-a născut persoana (ex: 1/2 pentru secolul XX, 5/6 pentru secolul XXI).

Indică sexul și secolul în care s-a născut persoana (ex: 1/2 pentru secolul XX, 5/6 pentru secolul XXI). Următoarele 6 cifre (AA LL ZZ): Reprezintă data nașterii în formatul An, Lună, Zi.

Reprezintă data nașterii în formatul An, Lună, Zi. Codul județean (JJ): Două cifre care identifică județul sau sectorul în care a fost înregistrată nașterea sau atribuit codul.

Două cifre care identifică județul sau sectorul în care a fost înregistrată nașterea sau atribuit codul. Numărul de ordine (NNN): O secvență de trei cifre (001–999) care diferențiază persoanele de același sex născute în aceeași zi și în aceeași unitate administrativă.

O secvență de trei cifre (001–999) care diferențiază persoanele de același sex născute în aceeași zi și în aceeași unitate administrativă. Cifra de control (C): Ultima cifră, calculată pe baza unui algoritm matematic special, utilizată pentru a detecta instant erorile umane de tastare.

Pentru a înțelege pe îndelete fiecare componentă și istoricul acestui identificator național, puteți consulta un ghid complet despre CNP în România.

Cum se verifică corectitudinea unui CNP?

Inversarea a două cifre sau omiterea unora la completarea unui formular poate duce la respingerea automată a unor dosare bancare, contracte de muncă sau documente oficiale.

Verificarea tehnică a unui CNP nu înseamnă accesarea datelor cu caracter personal ale titularului, ci confirmarea că numărul respectă regulile matematice și calendaristice. Un test de validitate verifică:

Dacă numărul conține exact 13 cifre numerice. Dacă data nașterii codificată este calendaristic posibilă (ex. eliminarea erorilor de tipul „31 februarie”). Dacă codul județean există în nomenclatorul oficial. Dacă cifra de control recalculată se potrivește cu ultima cifră a codului.

În mediul digital, procesul este automatizat. Utilizatorii și companiile pot folosi un validator CNP online pentru a verifica rapid dacă formatul introducerilor este corect înainte de a trimite un formular.

Validare tehnică vs. Confirmarea identității

O greșeală frecventă este confundarea validității matematice cu verificarea identității reale. Un algoritm public poate confirma doar că un CNP este posibil din punct de vedere tehnic, dar nu poate confirma dacă acesta aparține unei persoane existente în baza de date a populației.

Confirmarea identității unei persoane se face exclusiv prin verificarea documentelor oficiale de identitate sau prin interogarea bazelor de date securizate de către entitățile autorizate prin lege, cu respectarea strictă a normelor GDPR.

Fiind o dată cu caracter personal cu regim special, CNP-ul nu trebuie solicitat sau stocat fără un temei legal clar. Experții în securitate cibernetică recomandă cetățenilor să fie prudenți atunci când li se cere CNP-ul pe platforme nesecurizate, prin mesaje nesolicitate sau în formulare care nu specifică clar cine este operatorul de date.

De asemenea, companiile și dezvoltatorii de software sunt încurajați să utilizeze medii de testare securizate cu date sintetice și să implementeze verificări automate ale formatului pentru a preveni colectarea de date eronate.

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