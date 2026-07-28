Un șofer de TIR a plecat de la muncă, și-a dat în judecată angajatorul și va primi aproape 17.000 de euro, în Spania

Instanța a decis că șoferul nu a demisionat de bunăvoie

Tribunalul Superior de Justiție din Asturias (TSJA) a confirmat dreptul unui șofer de camion de a primi aproape 17.000 de euro despăgubiri după ce a demisionat de la firma la care lucra din martie 2021.

Judecătorii au concluzionat că relația de muncă devenise imposibil de continuat din cauza neplății unor drepturi salariale, a sancțiunilor disciplinare și a amenințărilor grave la care a fost supus angajatul.

Deși acesta a părăsit compania, instanța a considerat că nu este vorba despre o demisie voluntară obișnuită, ci despre încetarea contractului de muncă din culpa angajatorului.

Prin urmare, șoferul are dreptul atât la despăgubiri, cât și la indemnizație de șomaj.

Salarii neplătite și sancțiuni disciplinare

La începutul anului 2024, camionagiul a început să semneze fluturașii de salariu cu mențiunea „nu sunt de acord”, susținând că firma nu îi plătea corect sporul de vechime și majorările salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă, relatează 20minutos.es.

Pentru drepturile salariale pe care le considera restante, bărbatul a deschis o acțiune în instanță, solicitând plata a 28.987 de euro. Conflictul dintre cele două părți s-a accentuat și după ce angajatorul s-a opus inițial încadrării unui accident suferit de șofer ca accident de muncă. Angajatul a fost nevoit să se adreseze Institutului Național de Securitate Socială din Spania pentru ca această încadrare să fie recunoscută.

În plus, în octombrie 2024, șoferul a primit două sancțiuni disciplinare constând în suspendarea contractului de muncă și a salariului, pe care, de asemenea, le-a contestat în instanță.

Amenințările i-au provocat o criză cardiacă

Momentul decisiv s-a produs în decembrie 2024, când fiul patronului l-a amenințat în timpul unui conflict verbal. „Îți sparg capul” și „Ne-am săturat de tine”, i-ar fi spus acesta, potrivit hotărârii instanței.

În urma incidentului, șoferul a suferit o criză cardiacă însoțită de tahicardie și un episod sever de stres profesional, fiind necesară intervenția serviciilor medicale.

Despăgubiri de aproape 17.000 de euro pentru concediere și prejudiciu moral

Tribunalul Superior de Justiție din Asturias a menținut integral decizia pronunțată anterior de un tribunal pentru litigii de muncă din Oviedo și a respins apelul formulat de companie, care susținea că angajatul a plecat din proprie inițiativă.

Instanța i-a acordat șoferului despăgubiri totale de 16.816,82 euro.

Din această sumă, 9.315,82 euro reprezintă despăgubirea pentru încetarea contractului de muncă, echivalentă celei acordate în cazul unei concedieri nelegale, iar 7.501 euro au fost acordați pentru încălcarea drepturilor fundamentale și prejudiciul moral suferit.

Un șofer de TIR a plecat de la muncă, și-a dat în judecată angajatorul și va primi aproape 17.000 de euro, în Spania
Imagine generată cu AI

Judecătorii au motivat că situația devenise „în mod evident, imposibil de susținut” și au subliniat că nimeni nu poate fi obligat să își desfășoare activitatea într-un mediu de lucru care îi afectează demnitatea sau integritatea psihologică. Hotărârea mai arată că angajatorul și-a încălcat obligația de a asigura un mediu de muncă sigur, întrucât nu a luat măsuri în urma amenințărilor formulate de fiul său. Totodată, instanța a reamintit că articolul 50 din Statutul lucrătorilor din Spania îi permite unui angajat să solicite încetarea contractului cu drept la despăgubiri atunci când angajatorul încalcă grav obligațiile care îi revin.

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