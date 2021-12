Comvex 30 cel mai rapid terminal  european de cereale

Investiția de suflet

De foarte mulți ani, cifrele oficiale arată că exporturile românești stau în umbra importurilor, iar această stare de fapt impactează negativ balanța de plăți și economia în general. Orice idee, orice investiție care duce la creșterea vânzărilor românești peste granițe, orice piață nouă câștigată, eventual aflată la distanță considerabilă de țara noastră, reprezintă o mare performanță. Așa poate fi catalogată și investiția de 56 de milioane de euro, cu tot cu TVA, demarată de către compania COMVEX, în 2017 și încheiată în 2020 în cel mai mare terminal de cereale din Portul Constanța, cu o capacitate de 200.000 de tone. Și dintr-odată, infrastructura dezvoltată a permis încărcarea de nave de mare capacitate și deschiderea de noi piețe pentru exportul de cereale românești.

Importanța investiției de la malul mării derivă din faptul că România exportă cereale de peste 2 miliarde de euro anual. De exemplu, în 2020, țara noastră a vândut peste hotare 11,4 milioane de tone de cereale în valoare de 2,16 miliarde de euro, valoare comparativă cu cea din 2019, în principal în statele arabe, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică.

Ce înseamnă o investiție într-un terminal modern de cereale, de departe, cel mai rapid și mai eficient de la Marea Neagră? În primul rând, dotare cu instalații de încărcare, cu benzi închise, din care nu iese un fir de praf, cu multe cântare electronice automate, cu instalații de uscare și ventilare, cu laboratoare și cu un sistem electronic de urmărire a încărcărilor, cu șapte fluxuri simultane de operare și terminând cu tehnici moderne de curățare a cerealelor din barje și vagoane.

Situația financiară

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2021 volumul de mărfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a crescut semnificativ. Astfel, în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 3.559.769,48 de tone materii prime, comparativ cu 2.458.613 tone manipulate în semestrul I al anului 2020 (creștere de aproximativ 45%). În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de Minerale, respectiv: Liberty Galați, Transport Trade Services, Alum, Vitol, CRH România și CRH Serbia, și a reluat relațiile comerciale cu clienți precum Holcim România, Sisecam Soda Lukavac, respectiv a atras noi clienți precum Glencore International AG și Agent Plus D.O.O. Terminalul de Cereale a manipulat în cursul acestui semestru o cantitate de 1.947.246 de tone de cereale, comparativ cu 345.141 de tone cereale manipulate în cursul primului semestru al anului precedent.

Dintre clienții Terminalului de Cereale menționăm: Viterra, Al-Dahra Agriculture România, Global Grain International, TOI Commodities și Cerealcom. Din totalul de 71.646.152 de lei cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 2021, suma de 36.716.440 de lei reprezintă cifră de afaceri înregistrată în legătură cu activitatea Terminalului de Minerale, iar diferența de 34.929.712 reprezintă cifră de afaceri înregistrată din activitatea Terminalului de Cereale. Tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, respectiv dolari, veniturile obținute din aceste prestații urmând evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/dolar.

Succese în instanță

În cursul anului 2020 a fost soluționat în mod definitiv dosarul nr. 8671/118/2017 având ca obiect acțiunea inițiată împotriva Societății de către reclamantul Raimondo de Rubeis, cetățean italian, privind revocarea acestuia din funcția de administrator. Astfel, prin decizia nr. 2169 pronunțată în data de 04.11.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul declarat de recurentul-reclamant Raimondo De Rubeis împotriva încheierii din 14 martie 2019 şi a deciziei civile nr. 171 din 4 aprilie 2019, pronunţate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

În privința dosarului nr. 27863/3/2019, având ca obiect acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului de către reclamantul Raimondo de Rubeis, având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor de transmitere a dreptului de proprietate asupra câte unui număr de 40 de acțiuni emise de Comvex S.A., de către Drăgoi Anca Mihaela și Nicola Ruxandra Ioana și a câte unui număr de 2.050.000 de acțiuni emise de Comvex S.A., subscrise în cadrul majorării de capital social, de către Drăgoi Anca Mihaela și Nicola Ruxandra Ioana, trebuie precizat că la termenul de judecată din data de 17.01.2020, dosarul a fost declinat de la Tribunalul București la Tribunalul Constanța, iar în prezent dosarul este în curs de judecare, următorul termen de judecată fiind în data de 13.01.2022. Conducerea Societății Comvex S.A. a întreprins toate demersurile necesare în fața instanței de fond până la acest moment, asigurând inclusiv asistență juridică și reprezentare calificată. „Apreciem că soluționarea acestui dosar nu va avea un impact semnificativ advers asupra rezultatelor economice și financiare. Conducerea Societăţii consideră că niciuna dintre acţiunile în instanță prezentate în Raport nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare ale Societăţii”, susțin reprezentanții managementului COMVEX.

