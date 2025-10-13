Noile conexiuni sunt concepute pentru a satisface cererea tot mai mare de transport rapid, flexibil și fiabil în sudul și centrul-estul Europei. Raben valorifică propria rețea de terminale, asigurând conexiuni zilnice spre sud și nord care suportă o gamă largă de volume de transport – de la grupaj la încărcături parțiale și încărcături complete de camioane.

„Scopul nostru este de a oferi clienților o soluție care combină viteza, flexibilitatea și eficiența costurilor”, a declarat Łukasz Lubański, Head of International Road Network la Raben Group. „Datorită consolidării mărfurilor, reducerii reîncărcărilor prin utilizarea cutiilor mobile și unei rețele de transport bine dezvoltate, putem îmbunătăți semnificativ timpii de tranzit și reduce kilometrajul parcurs fără încărcătură. Acesta este un pas major înainte în angajamentul nostru față de o logistică sustenabilă și centrată pe client.”

Serviciul este complet integrat cu platforma myRaben pentru clienți, care oferă prețuri rapide în termen de 24 de ore, trasabilitate completă și un număr unic de expediere pentru întreaga rută. Clienții beneficiază de vizibilitate în timp real, inclusiv ETA (Ora Estimată de Sosire), asigurând transparența și controlul pe tot parcursul procesului de livrare.

Pe lângă serviciile de transport, Raben Group continuă să răspundă nevoilor logistice complete, oferind distribuție internă, servicii de depozitare și servicii cu valoare adăugată adaptate cerințelor individuale ale clienților din fiecare dintre țările menționate mai sus. Noua conexiune cu Grecia acceptă, de asemenea, transporturi ADR ca standard, cu o configurație completă pentru transport și depozitare folosind echipamente conforme cu standardul ADR.

„Suntem încântați să facem parte din acest proiect. Includerea României în configurarea zilnică a conexiunilor către Grecia deschide noi oportunități pentru clienții noștri și consolidează capacitățile noastre regionale, consolidând în același timp rolul nostru de poartă strategică în regiune. Colaborarea între țări a fost remarcabilă și suntem încrezători că acest serviciu va oferi o valoare reală companiilor care operează în și cu Grecia.” – comentează Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional la Raben Romania.

Pentru a descoperi mai multe informații despre serviciile Raben de transport marfă Grecia, vizitează Transport Marfă Grecia

Raben Group este un furnizor olandez de logistică care oferă servicii complete de transport vamal, inclusiv logistică contractuală, transport rutier, Fresh Logistics, transport FTL și intermodal, transport maritim și aerian. Cu aproape 95 de ani de experiență, Raben construiește relații pe termen lung cu clienții, oferind logistică „cu față umană” pentru întreprinderi de toate dimensiunile, ghidată de principiile parteneriatului, încrederii și corectitudinii. Grupul operează peste 170 de sucursale în 17 țări europene, gestionând aproximativ 2.000.000 m² de capacitate de depozitare și expediind 11.000 de camioane zilnic. În 2024, Raben a înregistrat o cifră de afaceri de 2,2 miliarde EUR. Provenind dintr-o mică afacere de familie olandeză, Raben menține valori care au un impact pozitiv asupra implicării angajaților și a relațiilor cu clienții. Cei 12.200 de angajați ai Raben, cunoscuți sub numele de „Oameni cu DRIVE”, se disting prin spiritul antreprenorial, energia și urmărirea constantă a excelenței. Grupul se angajează să dezvolte durabil prin organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.Mai multe informații disponibile pe pagina Raben Romania

