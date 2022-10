„Copiii spun”, show-ul de pe canalul de YouTube Virgil Ianțu, ajuns la sezonul 5, propune în fiecare joi câte un episod nou. În cel lansat aseară, la ora 20.00, protagonistul este un puști foarte simpatic.

Marc este o încântare absolută și un partener de discuții cum rar am văzut! Nimic nu îl pune în dificultate și are răspunsuri la orice întrebare, oricât de grea. Evident că se descurcă atât de bine pentru că el nu se împiedică de cuvinte, ca oamenii obișnuiți. Când nu are unul potrivit, îl inventează pe loc. Vreți un exemplu? „Viața e s-o crești nu s-o imerezi, că dacă-o crești și n-o imerezi înseamnă că viața n-are apă și moare, știi?”. Eee? Ce ziceți? Cum credeți că a reacționat Virgil?

La Regula de bun simț Delia ne sfătuiește să nu ne autoinvităm nicăieri. Dacă ni se întâmplă să nu fim invitați undeva și ne doream să fim, înseamnă că trebuie să ne uităm mai atent la ce fel de oameni numim prieteni! Fiind foarte aproape de sărbătoarea Sfintei Paraschiva, am întrebat câțiva copii ce minuni a făcut aceasta, ce sunt moaștele sfinte și ce este un pelerinaj. Iar la Fashion Police, Horațiu și David se întâlnesc cu un posibil domn îmbrăcat în doamnă sau posibilă doamnă îmbrăcată în domn – nimeni nu e 100% sigur însă scenariile făcute în jurul acestei ținute sunt de nota 10! Bucurați-vă de „Copiii spun!”.

Urmărește aici tot episodul:

Copiii spun este o producție Romanian Artists Agency.



