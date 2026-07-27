Multe dintre afecțiunile care țin de sfera reproductivă evoluează lent, fără simptome vizibile în stadiile incipiente. Chisturile ovariene, fibromele uterine, infecțiile cu transmitere sexuală, leziunile precanceroase de col uterin — toate pot trece neobservate luni sau chiar ani întregi, fără ca femeia să resimtă ceva alarmant. Când simptomele apar, afecțiunea este deja instalată și tratamentul devine mai lung, mai complex și mai costisitor.

Consultul ginecologic periodic nu este o formalitate. Este un act de responsabilitate față de propriul corp. Frotiul Babeș-Papanicolau, recomandat o dată la doi ani, detectează modificările celulare ale colului uterin înainte ca acestea să devină periculoase. Ecografia transvaginală oferă o imagine clară a uterului și ovarelor, relevând anomalii care nu pot fi simțite. Testele pentru infecții cu transmitere sexuală sunt la fel de importante și la fel de frecvent omise. Toate acestea sunt investigații de rutină, rapide, nedureroase în marea lor majoritate — și care pot face diferența dintre un diagnostic precoce și o urgență medicală.

Ce presupune o consultație la o clinică de obstetrică și ginecologie?

O clinica de obstetrică și ginecologie de calitate nu înseamnă doar un cabinet și un medic. Înseamnă un întreg ecosistem medical pus în slujba sănătății feminine — de la prima consultație de rutină până la monitorizarea sarcinii cu risc sau managementul afecțiunilor cronice. Diferența față de un cabinet izolat este uriașă: accesul imediat la investigații imagistice, la analize medicale și la consultul altor specialiști, totul în același loc și în aceeași zi.

Consultul obstetrical urmărește sarcina de la confirmare până la naștere, prin ecografii seriate, monitorizarea parametrilor materno-fetali și depistarea precoce a complicațiilor. Consultul ginecologic acoperă spectrul complet al patologiei feminine — de la dismenoreea adolescentelor la menopauza femeilor mature, de la infecțiile recurente la tumorile benigne sau maligne. Colposcopia, disponibilă în clinicile bine dotate, permite examinarea detaliată a colului uterin după un frotiu suspect, evitând interpretările incomplete.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este continuitatea îngrijirii. O clinică bună nu tratează episodic — construiește o relație medicală pe termen lung, în care medicul cunoaște istoricul pacientei și poate interpreta evoluția în context. Aceasta este diferența dintre o consultație corectă și una excelentă. Alegerea cu atenție a locului unde mergi nu este un moft — este prima decizie medicală pe care o iei pentru tine.

Când ar trebui să mergi la ginecolog și cât de des?

Prima vizită la ginecolog este recomandată odată cu debutul vieții sexuale sau cel târziu la vârsta de 21 de ani. Ulterior, ritmul ideal este cel puțin o dată pe an — mai frecvent în anumite situații: sarcină, simptome neobișnuite, antecedente familiale de cancer ovarian sau uterin, tratamente hormonale.

Există situații în care consultul trebuie solicitat imediat, fără așteptare. Sângerări între cicluri sau după menopauză, dureri pelvine persistente, scurgeri vaginale cu miros sau aspect modificat, dureri în timpul actului sexual — toate sunt semnale care nu trebuie ignorate și nu trebuie interpretate de una singură după o căutare pe internet. Diagnosticul corect vine de la medic, după examinare clinică și investigații.

Sarcina planificată presupune o vizită prenatală înainte de concepție, nu după confirmarea ei. Consultul preconcepcional evaluează starea generală de sănătate a viitoarei mame, identifică eventualele riscuri, recomandă suplimentarea cu acid folic și ajustează tratamentele existente. Este un pas pe care multe femei îl sar — și care ar putea face diferența pentru o sarcină sănătoasă. Un ginecolog bun îți explică tot ce trebuie să știi înainte să rămâi însărcinată, nu doar după.

Ce oferă UpMedical pacientelor sale?

UpMedical este un centru medical multidisciplinar din București, cu două locații în Sectorul 1, care reunește peste 20 de specialiști cu formare națională și internațională. Clinica acoperă peste 15 specialități medicale sub același acoperiș, ceea ce înseamnă că o pacientă poate trece în aceeași zi de la consulul ginecologic la ecografie, la analize medicale și la cardiologie, fără să mai alerge dintr-un cabinet în altul.

Ginecologia și ginecologia estetică sunt printre specialitățile-cheie ale clinicii. Echipa medicală are experiență atât în sistemul public, cât și în cel privat — o combinație care garantează seriozitate, protocoale clinice riguroase și capacitatea de a gestiona cazuri complexe. Consultațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce face serviciile accesibile unui segment larg de paciente.

Programul extins — de luni până vineri, între orele 7:00 și 21:00 — este un avantaj real pentru femeile active, care nu-și pot permite să lipsească de la serviciu pentru o programare medicală. UpMedical înțelege că timpul este o resursă prețioasă și organizează fluxul de consultații astfel încât pacientele să nu aștepte inutil. Locațiile din Domenii și Primăverii sunt accesibile și bine conectate la rețeaua de transport a capitalei.

Cum îți protejezi sănătatea pe termen lung?

Prevenția costă mai puțin decât tratamentul. Este o axiomă medicală, dar și una financiară. O ecografie transvaginală anuală, un frotiu Babeș-Papanicolau la doi ani și un test HPV la interval recomandat de medic reprezintă o investiție minimă față de costurile — umane și financiare — ale unui cancer de col uterin diagnosticat în stadiu avansat.

Sănătatea ginecologică nu este separată de sănătatea generală. Afecțiunile tiroidiene influențează ciclul menstrual. Diabetul crește riscul de infecții. Hipertensiunea arterială complică sarcina. De aceea, o clinică multidisciplinară are un avantaj real față de cabinetele izolate: medicii comunică, se consultă și tratează pacienta ca pe un întreg, nu ca pe o colecție de simptome separate.

Grija pentru propria sănătate nu este egoism — este responsabilitate. Față de tine, față de familia ta, față de proiectele pe care le ai. Programarea la ginecolog nu trebuie să fie un eveniment stresant, amânat de pe o lună pe alta. Cu medicul potrivit, în clinica potrivită, devine o rutină la fel de firească și de importantă ca orice alt control periodic. Începe cu o programare. Restul vine de la sine.

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