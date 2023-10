CTP INVEST BUCHAREST S.R.L caută colaboratori care să efectueze masurarea vibratiilor cauzate de aterizarea avioanelor pe Aeroportul Oradea. Masuratoarea este necesar sa se faca in 2 puncte/cladiri . Oferta de preț trebuie sa cuprinda toate costurile pentru instalare echipament, masuratoare (minim 3 zile in pctul 1 si minim 3 zile in pctul 2), interpretare date + suport pe extrapolare date pentru avioane cu tonaj mai mare.

Informații tel.: Andrei Koszti, CTP INVEST BUCHAREST S.R.L: +40 749 142 800