Cum afectează calitatea anvelopelor consumul de combustibil la camioane

Camioanele parcurg zeci sau chiar sute de mii de kilometri anual. Asta înseamnă că o economie chiar și de 5% se traduce în mii de litri de motorină salvați în fiecare an la un singur vehicul, ceea ce duce la economii foarte mari pentru o flota întreagă. 

Așadar, dacă ești proprietar de camion sau chiar de flota și vrei să fii și tu printre cei care se bucură de astfel de economii uriașe, citește în continuare acest articol. Vom discuta despre ce înseamnă o anvelopă calitativă și cum influențează această calitate consumul de combustibil la camioane.

Rezistență mare la rulare – ce înseamnă și de ce contează?

La un camion care rulează pe distanțe lungi, rezistența la rulare a anvelopelor reprezintă aproximativ 30-35% din consumul total de combustibil. Prin urmare, orice îmbunătățire a eficienței anvelopelor din acest punct de vedere are un impact uriaș.

Hai să vedem mai întâi ce reprezintă rezistența concret la rulare. Simplu spus, este energia pe care camionul o pierde din cauza frecării pneurilor cu drumul. Cu cât această rezistență este mai mică, cu atât mașina consumă mai puțin combustibil pentru a se deplasa. O rezistență scăzută la rulare înseamnă o eficiență energetică mai bună și, implicit, emisii de CO2 mai scăzute.

Eticheta UE a anvelopelor de camion

Anvelopele de camion vin cu eticheta UE, care prezintă trei factori: 

  • rezistenta la rulare (consumul de combustibil), 
  • aderenta pe carosabil umed
  • zgomot.

Factorii sunt notați pe o scală de la A la E, unde A înseamnă cel mai calitativ, iar E cel mai puțin calitativ.

Când vorbim despre rezistență la rulare:

  • clasa A indică o rezistență foarte scăzută, adică pneul este cel mai eficient din punct de vedere energetic.
  • clasa E indică o rezistență la rulare ridicată, ceea ce înseamnă că pneul este cel mai puțin eficient.

Unii producători estimează că fiecare clasa de pe eticheta UE (de la A la E) reprezintă o diferență de consum de aproximativ 0.1 litri la 100 km. Deși valoarea exactă depinde de mai mulți factori (viteză, greutatea, tipul de drum etc), diferența cumulată între o anvelopă de clasa A și una de clasa E este, într-adevăr, un procent semnificativ din totalul cheltuielilor de combustibil. 

Așadar, alegând anvelope de camion cu o clasa superioară (mai aproape de A), vei obține un consum de combustibil redus și o economie de bani considerabilă pe termen lung.

De ce contează rezistența la rulare pentru camioanele tale?

Să ne imaginăm două camioane care parcurg amandoua 75.000 km anual: unul echipat cu anvelope de clasa A și altul cu anvelope de clasa E. Camionul cu clasa A consumă mai puțin combustibil pentru aceeași rută, reducând astfel costurile și uzură. Camionul cu anvelope de clasa E, deși poate ajunge la destinație la fel de repede, va cheltui semnificativ mai mult pe combustibil, ceea ce ar putea afecta bugetul companiei pe termen lung.

Astfel, un singur camion echipat cu anvelope de clasa A economisește anual peste 13.000 de lei față de unul echipat cu anvelope de clasa E. Dacă ne imaginăm acum economiile pentru o întreqgă flota, sumele sunt, într-adevăr, impresionante!

Cum afectează calitatea anvelopelor consumul de combustibil la camioane

Tipuri de anvelope care te ajută să faci economie

Anvelope de camion cu eticheta A la consumul de combustibil

Așa cum am discutat anterior, anvelopele eficiente de camion sunt, în primul rând, cele cu eticheta UE la clasa A. Producătorii de top, precum Michelin sau Bridgestone, au dezvoltat game speciale, pe care le poți găsi online pe site-uri precum acvila-romania.ro.

Anvelopele eficiente energetic folosesc un compus special de cauciuc, de exemplu cu un conținut ridicat de siliciu, care reduce pierderea de energie sub formă de căldură. Această tehnologie ajută la diminuarea consumului combustibil la camion și contribuie la o economie de motorină semnificativă pe termen lung.

Anvelopele resapate

Probabil ai mai auzit până acum despre resaparea anvelopelor ca metodă de a reduce costurile. O anvelopă reșapată este o anvelopa uzată, al cărei corp (carcasă) este încă în stare bună, dar a cărei bandă de rulare este tocită. Pentru a reșapa anvelopa, specialiștii îndepărtează bandă de rulare veche, aplicând ulterior un nou strat de cauciuc care va forma banda de rulare nouă. 

Făcută corect, resaparea anvelopelor te ajută și ea să faci economii semnificative. Costul unei anvelope reșapate este circa cu 30-35% mai mic decât cel al unei anvelope noi. Dacă optezi pentru această varianta, sfatul nostru este să alegi anvelope de la producători de renume, care oferă variante specializate pentru reducerea consumului de combustibil.

Sfaturi de întreținere care mențin consumul scăzut

Chiar dacă nu toate camioanele tale au anvelope de clasa A, ci poate că ai unele cu B sau C, este foarte important să le întreții corect. O întreținere corectă poate menține consumul de combustibil al camionului scăzut și poate prelungi durata de viață a pneurilor. Iată câteva sfaturi de care să ții cont:

  1. Verifica presiunea cel putin o data pe saptamana. Presiunea prea mica creste rezistenta la rulare si implicit consumul de combustibil.
  2. Alinierea rotilor – alinierea gresita a rotilor poate provoca uzura inegala si un consum suplimentar de combustibil. Asigura-te ca in flota ta se fac verificari periodice in acest sens.
  3. Roteste regulat anvelopele. Schimbarea pozitiilor anvelopelor pe axele camionului ajuta la uzura uniforma si mentinerea eficientei energetice.
  4. Verifica uzurii benzii de rulare. Anvelopele uzate au o rezistenta mai mare la rulare. Inlocuirea lor la timp asigura, de asemenea, o economie semnificativa de combustibil.
  5. Evita sa supraincarci camionul. Greutatea excesiva creste rezistenta la rulare si, implicit, consumul de combustibil al camionului. Deci, respecta cu strictete limitele recomandate de producator.

Concluzie

Calitatea anvelopelor are un impact direct asupra consumului de combustibil la camioane. Alegerea unor anvelope eficiente de camion, cu rezistența scăzută la rulare, fie ele noi sau reșapate, împreună cu o întreținere corectă, pot duce la economii semnificative de motorină pe termen lung. Pentru mai multe informații și pentru a găsi anvelope eficiente energetic, poți vizita site-uri specializate precum acvila-romania.ro și alege soluții care te ajută să optimizezi consumul de combustibil și să obții o economie reală pentru camioanele tale. 

Sursa foto: freepik.com

