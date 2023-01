Cum alegem ventilul perfect pentru chiuveta din baie

Pe lângă valoarea sa funcțională, un deșeu de lavoar poate servi și ca un accesoriu util pentru baie pentru a vă îmbunătăți designul chiuvetei.

Ventil cu fante și fără fante: care este diferența dintre ele?

Va trebui să știți răspunsul la această întrebare înainte de a începe căutarea unui ventil.

Ventilul cu fante permite debitul mare a apei să se scurgă în siguranță în direct in scurgerea principală. În cazul în care chiuveta dvs. are un preaplin, va trebui să cumpărați un ventil cu fante. Asta ne aduce la întrebarea: Ce este un preaplin?

Un preaplin al bazinului este o gaură mică chiar sub partea superioară a ventilului dvs. prin care apa curge atunci când bazinul dvs. se umple prea mult. Acest design practic este convenabil, deoarece previne inundarea băii.

Dacă bazinul dvs. nu are preaplin, va trebui să cumpărați un deșeu de bazin fără fante. Acest deșeu este ușor de instalat și întreținut. Dar nu va permite apei care a trecut prin preaplin să se întoarcă în conducta de evacuare. Deci, dacă bazinul dvs. are un preaplin, nu ar trebui să cumpărați niciodată un deșeu de bazin fără fante.

Ventil pop-up

Este un mecanism de pârghie și tijă care acționează ventilul. Pârghia este adesea montată pe capătul din spate al robinetului de lavoar. Prin urmare, aceste ventile sunt de obicei furnizate cu o baterie. Acest design este foarte popular, deoarece operația este destul de ușoară. Trageți în sus de pârghie pentru a coborî opritorul și îl împingeți în jos pentru a scoate ventilul. Această operațiune semnifică numele acestor ventile care rețin parul sau alte reziduuri.

Ventil cu curgere liberă

Acest ventil nu se închide si are curgere liberă. Rămâne deschis în orice moment. Nu puteți închide ventilul. Acesta este motivul pentru care este cunoscut și sub denumirea de ventil liber. Aceste ventile sunt utilizate în general în băile comerciale pentru a preveni revărsarea apei. Se folosește și în ventile mai mici care nu au preaplin pentru a elimina riscul de inundație.

Ventil Click-Clack

Numele ventilului vine de la sunetul pe care îl face în timpul utilizării lor. Funcționarea acestui accesoriu este simplă. Este aproape ca și cum ai apăsa un buton. Împingeți opritorul în jos, iar ventilul iese ușor cu un clic. Și împingi opritorul în jos din nou, iar deșeurile se strâng cu un clack ușor.

Mecanismul click-clack este ascuns, fără lanț vizibil. Acest deșeu de bazin este cunoscut și ca deșeu de buton sau deșeu de clic sau dop cu arc.

Ventil cu dop și lanț

Acest ventil extrem de popular vine atât în stil tradițional, cât și în stil contemporan. Veți iubi acest ventil, deoarece este de durabil și ușor de utilizat. Singura problemă este cu designul modern el fiind un model mai vintage. Majoritatea bazinelor nu au o gaură pentru veriga de lanț în prezent. Așadar, verificați-l înainte de a cumpăra un ventil cu dop și lanț la pentru chiuvetă dvs.

Dacă chiuveta dvs. are o gaură pentru atașarea lanțului, acest ventil este o alegere sigură, deoarece are un aspect atemporal. Și este, de asemenea, simplu și practic. Dopul este atașat de un lanț metalic. Iar lanțul, la rândul său, este atașat de un suport. Are un punctaj ridicat la confort și siguranță, deoarece nu se poate separat dopul de lanț.

Voi de care ventil aveți nevoie?

Trebuie să fiți atenți când cumpărați unul la aceste lucruri:

Diferitele tipuri și stiluri de ventile disponibile astăzi pot deruta cu ușurință un cumpărător care dorește să cumpere unul . Adevărul este că toate bazinele au nevoie de o risipă. Și aceste deșeuri ar trebui să se potrivească perfect în orificiul standard al chiuvetei dvs. prin care iese apa uzată.

Asigurați-vă că ventilele pe care le selectați au fost proiectate pentru tipul dvs. specific de chiuvetă. Amintiți-vă, multe chiuvete nu au preaplin în zilele noastre.

După cum am menționat deja, va trebui să cumpărați un ventil de chiuvetă cu fante dacă chiuveta dvs. are preaplin. Iar dacă chiuveta dvs. nu are preaplin, cumpărați un ventil fără fante.

Iată de ce vei avea nevoie pentru a curăța un ventil

Şurubelniţă

Clești (după nevoie)

Dop de scurgere de schimb, dacă este nevoie

Lavetă pentru curățare

Soluții de curățat baia

Instrucțiuni

Există mai multe tipuri diferite de dopuri de scurgere, inclusiv cu ridicare și coborîre, împingere și tragere, sau pop-up. În timp ce multe modele au o metodă similară de desfacere, este o idee bună să înveți procesul specific pentru tipul care este instalat în cada sau chiuvetă pentru a evita deteriorarea dopului de scurgere și a instalațiilor sanitare din jur. Succes!

