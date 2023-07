Calitatea echipamentului tău moto

Indiferent că ești începător sau ai experiență cu motoarele, că îți folosești motocicleta în oraș sau pentru deplasări mai lungi, ai nevoie de un echipament moto de calitate. Acesta este primul criteriu pe care trebuie să-l iei în calcul în alegerile tale privind casca, jacheta sau mănușile. Atunci când pornești la drum, ai nevoie de siguranță și confort, iar articolele pe care le alegi trebuie să fie omologate și conforme, deci achiziționate de la distribuitori autorizați și din magazine de specialitate. Atenție! Este important să nu faci rabat de la calitatea echipamentului tău de protecție pentru motocicletă fiindcă acesta îți poate salva viața în cazul unui impact.

Orice motociclist responsabil va opta pentru articolele de bază, precum casca, geaca, pantalonii, încălțămintea și mănușile, la care va adăuga și protecții suplimentare, mai ales dacă se aventurează pe trasee mai dificile. Înainte de a pleca la drum, poți alege din gama de protecții moto accesorii menite să-ți asigure și mai multe siguranță pe motocicletă.

Protecții suplimentare pentru un plus de siguranță

Un alt criteriu de selecție a echipamentului este, așadar, siguranța. Pe lângă cască și îmbrăcăminte moto, ai varianta de a opta pentru protecții suplimentare. Poți alege o jachetă cu întărituri la umeri, coate și spate sau pantaloni cu protecție la șolduri și genunchi.

Recomandări Ucraineancă refugiată la Suceava cu un copil de doi ani: „Casa mea din Herson este sub apă, iar pe români îi simt că au obosit de ucraineni și ne spun că suntem bogați”

De asemenea, poți apela la seturile de protecție individuală a umerilor, coatelor, genunchilor sau a coloanei, precum și la armurile moto purtate sub echipamentul de protecție.

Un exemplu în acest sens este armura moto Alpinestars Bionic Plus, un accesoriu „versatil“ și extrem de ușor care îți va oferi atât siguranță, cât și confort. Modelul arată precum o jachetă și se remarcă prin protecții certificate CE pentru o rezistență foarte ridicată la impact și la șocuri. Are o formă care reține forma corpului și, în plus, oferă o flexibilitate sporită și o ventilație optimă în timpul mersului. Armura moto dispune și de o căptușeala triplă, perforată în partea din spate, precum și de o spumă care are rolul de a oferi o excelentă absorbție a șocurilor.

În ceea ce privește protecția la nivelul membrelor, genunchierele și cotierele individuale pot completa echipamentul de bază pentru motocicletă. De exemplu, un set de genunchiere Alpinestars Bionic Plus, cu un profil asimetric și ușor, asigură confort și o mobilitate excelentă, oferind în același timp protecție sporită. Genunchierele includ panouri ventilate care au rolul de a preveni supraîncălzirea piciorului.

Toate detaliile sunt foarte atent gândite de producătorii de echipamente moto astfel încât protecția să fie combinată perfect cu utilitatea și confortul.

Recomandări „E ca și cum Franța ar fi o oală sub presiune”. Furia și tensiunea revoltelor dau aripi extremei-drepte

Măsura potrivită

Un echipament moto perfect are întotdeauna măsura potrivită, indiferent de element. Asigură-te că mărimea aleasă îți vine foarte bine, iar casca, jacheta, pantalonii sau chiar și mănușile nu sunt prea strâmți sau prea largi. Ventilația este esențială pentru a asigura confort în timpul mersului cu motocicletă și aceasta poate fi împiedicată dacă mărimea nu este una potrivită. La fel se poate întâmpla și în cazul mobilității, când riști să nu-ți poți flexa corespunzător genunchii sau încheieturile mâinilor.

Dacă nu știi sigur ce să alegi, consultă ghidurile de mărimi ale fiecărui producător de accesorii moto. Probează fiecare element înainte de a-l cumpăra!

Alegerea echipamentului de protecție pentru motocicletă trebuie să se facă după niște criterii bine stabilite și cu o atenție sporită pentru fiecare detaliu. Calitatea, protecția sporită și măsura ideală sunt principalele caracteristici de luat în calcul pentru a putea porni la drum pe două roți în deplină siguranță.

Playtech.ro Anunţul făcut de Petre Roman la 16 ani de la divorţ! Ce a putut spune despre Mioara, detalii din familie

Viva.ro Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, a fost dat dispărut! Cum a fost văzut ultima oară: 'Era la cerșit...'

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Ce notă a luat la matematică la Evaluarea Națională un elev din București, după contestație. Nu e o glumă: “Șoc total!”

Știrileprotv.ro 'Condițiile de la Aushwitz erau aici!'. Noi detalii ies la iveală în cazul „Azilelor groazei”. Rolul unei consiliere a Gabrielei Firea

Observatornews.ro Nota finală primită de un elev care a luat 6.60 la Mate şi a făcut contestaţie. Reacţia mamei: "Şoc total"

Orangesport.ro Becali susţine că Stoichiţă s-a implicat pentru a-i da o lovitură! "S-a dat telefon: 'Împotriva lui Becali, bă'. E ce cred eu"

Unica.ro Valentina Pelinel a răbufnit: 'Se trezește cineva să spună că așteaptă să-mi dau bacul'. Ce studii are, de fapt