În continuare, îți prezentăm criteriile de care trebuie să ții cont atunci când faci o alegere pentru un sistem de duș, precum și principalele motive pentru care Leroy Merlin este locul potrivit pentru a face toate cumpărăturile necesare pentru un sistem de duș.

Ce tip de produs ai nevoie?

Înainte de orice, clarifică ce cauți: un sistem fix cu baterie inclusă, un set clasic cu pară mobilă și furtun, un perete de sticlă walk-in, o cabină completă sau doar o cădiță separată. Confuzia între aceste tipologii duce la achiziții greșite.

Leroy Merlin acoperă toate aceste categorii cu peste 540 de produse listate, ceea ce înseamnă că poți echipa întreaga baie dintr-un singur loc, fără să combini furnizori diferiți.

Dimensiunile spațiului

Măsoară înainte. Un perete walk-in sau o cabină de duș trebuie să se încadreze precis în nișa sau colțul disponibil.

Gama Leroy Merlin oferă pereții walk-in în lățimi multiple — de la 50 cm până la 120 cm — toți la 200 cm înălțime, plus cabine semirotunde și pentagonale în configurații standard de 80×80 și 90×90 cm. Poți găsi dimensiunea exactă de care ai nevoie în stoc fizic, în minimum 20-25 de magazine din România.

Grosimea sticlei

Nu e detaliu estetic, e factor de siguranță. Grosimea determină rigiditatea ansamblului și rezistența în timp. În gama disponibilă la Leroy Merlin ai opțiuni de 5, 6 și 8 mm. Pentru o instalație permanentă de uz curent, sticla de 8 mm este alegerea corectă și este bine reprezentată în oferta magazinului.

Finisajul profilului

Profilul trebuie să se armonizeze cu bateria, accesoriile și restul băii. Două direcții clare în gama Leroy Merlin: crom/argintiu pentru un stil clasic și negru mat pentru un design contemporan. Avantajul concret: poți alege peretele walk-in, bateria și accesoriile din aceeași familie de finisaj, fără riscul de nepotriviri vizuale.

Numărul de funcții

O pară sau un cap de duș cu o singură funcție e suficient pentru uz zilnic și mai ușor de întreținut. Modelele cu 3-4 funcții alternează între tipuri de jet și cresc confortul. Cel mai recenzat produs din categoria parelor de duș de la Leroy Merlin are aproape 1.000 de recenzii cu nota 4.5, un indicator solid de satisfacție reală.

Baterie standard sau termostatică?

Bateria termostatică menține temperatura constantă indiferent de variațiile din rețea, elimină riscul opăririlor și reduce apa risipită în faza de încălzire. La Leroy Merlin există sisteme complete cu baterie termostatică în mai multe variante de finisaj și număr de funcții. Dacă renovezi o baie de familie, această opțiune merită luată în calcul serios.

Cabină cu hidromasaj — când are sens?

Într-un spațiu de minimum 90×90 cm, o cabină cu hidromasaj adaugă funcție terapeutică fără modificări structurale majore. Leroy Merlin are mai multe modele disponibile în stoc fizic, ceea ce îți permite să vezi produsul real înainte de achiziție, nu doar poze de catalog.

Trei lucruri concrete: stoc fizic verificabil în magazin înainte de cumpărare, feedback real de la mii de cumpărători români pe fiecare produs, și o gamă integrată care acoperă tot — de la pară de duș până la cabină completă — cu finisaje compatibile între categorii.

Măsoară spațiul, alege finisajul și decide dacă vrei baterie standard sau termostatică. Cu aceste trei criterii clare, găsești răspunsul în gama Leroy Merlin.

Foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE