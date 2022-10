Târziu, după ce realizezi că ți se scurge printre degete, începi să iei alte decizii de viață. Cauți soluții să nu mai pierzi ore nesfârșite în trafic și zeci de minute inutile la cumpărături printre rafturi. Magazinele PENNY evidențiază avantajele formatului discounter, acela de a economisi timp, bani și de a avea o experiență plăcută la cumpărături. Eu le sunt recunoscătoare pentru aceste paliere importante din viața mea de mamă, soție și gospodină.

Sunt găsitoarea de lucruri de prin casă, sunt mama lui Victor, cel-care-nu-mănâncă-legume, sunt soție de 22 de ani și jurnalist de 14. Gătesc și caut cele mai bune soluții pentru familia mea. Ca noi toți, de altfel… Până acum câțiva ani ni s-a spus și am auzit cu toții sintagma: „trăim cea mai liniștită perioadă din istoria omenirii, fără războaie, molime, conflicte între națiuni”. Nu mai e valabilă. Sintagma s-a risipit iar eu m-am adaptat imediat vremurilor și am învățat în primul rând să nu mai risipesc mâncare, să gătesc fix cât mănâncă fiecare, să caut magazinul „cu de toate” aproape de casă – și am găsit PENNY, folosesc pungile lor biodegradabile, nu mai arunc sticlele de plastic împreună cu gunoiul, uleiul folosit îl pun în sticle și-l duc la anumite benzinării și caut cu precădere produsele românești.

Mai scump = mai bun?

Cel mai probabil, viața te învață care e drumul corect, dar numai după îți faci greșelile necesare realizezi că mai mulți bani pentru un produs nu înseamnă automat că e mai bun. Înseamnă că altcineva a fost mai deștept ca tine și te-a făcut să cumperi. Devii cumpărător inteligent abia după ce greșești suficient cât să-ți dai seama care e mersul lucrurilor în lumea asta.

Ideal ar fi să învățăm cu toții să cumpărăm tot ce e necesar folosind aplicația pusă la dispoziție de magazine. Economisești astfel și timp și bani și hârtia pe care scriai ce-ți trebuie. Aplicația te ajută să te organizezi mai bine, îți arată ofertele și campaniile interne, unice pe piață: eu am luat din magazinul PENNY, cel mai aproape de casă, laptele și cașcavalul la un super preț. Acum, greul meu cel mai greu este organizarea unui mic dejun pentru un sclifosit de 13 ani care nu mănâncă mai nimic dimineața… sau ar mânca ciocolată pe pâine dacă ar trăi într-un univers paralel fără o mamă obsedată de proteine sănătoase și de spectrul de vitamine pe care îl oferă un banal ou fiert.

Micul dejun pentru sclifosit:

– Un ou fiert așezat pe o farfurie viu colorată, ca să uite că nu-i place să mănânce ouă.

– o felie de cașcaval lângă ou.

– o linguriță minusculă de zacuscă mai mult pentru culoare.

– o felie de pâine cu cartofi (Hanul Boieresc) pe care am așezat strategic pentru impresia artistică, o șuviță delicată de șuncă fină Și-mi încerc norocul cu un iaurt Boni. Toate luate din PENNY, în doi timpi și trei mișcări, fără să stau la coadă la casă, fără să mă enervez că nu găsesc parcare sau să orbecăi derutată printre rafturi. Am intrat, am luat, am plecat. Ziua următoare acest festin va fi înlocuit cu un bol generos de lapte cu cereale.

Cel mai bun sfat

Oamenii inteligenți nu mai încearcă de mult să ordoneze haosul, ci îl evită! Provocările vieții altădată ne țineau „în priză”, ne făceau să ne „simțim vii”, erau „examene”. S-au dus acele vremuri, dar au venit altele în care trebuie să fii un artizan al propriilor cheltuieli, să știi cât și de unde să cumperi, pentru ca la finalul unei zile obositoare să ai garanția că ai luat cele mai bune alegeri pentru tine și ai tăi. Sfatul cel mai bun? Caută-ți aliați! Prețuri echilibrate, producători autohtoni, cu gamă de produse marcă proprie cu un excelent raport calitate-preț. Timp salvat.

Spre exemplu, la ultima vizită în magazinul PENNY am cumpărat repede tot ce-mi trebuia pentru micul dejun, dar m-am întors brusc la raftul cu carne de unde am luat un pui întreg, pe care vreau să-l fac pe sticlă, așa cum am văzut la mama și la bunica mea. Puiul întreg, spălat și dichisit se așază pe -o sticlă plină cu apă, se unge cu sare, piper și condimentele preferate, se pune în cuptor (pe tava cu care e prevăzut orice aragaz) la foc mediu spre mic. Puiul se coace stând drept pe sticlă, se pătrunde uniform, are un gust delicios, moale și pufos. Este varianta inteligentă a fratelui grill din fast-food-uri, costisitor și uns cu condimente-bazaconii care-i schimbă gustul!

