În momentul impactului, echipajul medical transporta un pacient la spital, întreaga misiune de salvare transformându-se într-o cursă contracronometru pentru viața personalului medical și a pacientului, potrivit Press Alert.

O ambulanță SMURD din Timișoara a fost lovită de tren vineri seara, la ora 20:10, în timp ce transporta un pacient la spital. La locul accidentului au intervenit de urgență mai multe echipaje medicale, inclusiv o unitate SMURD de tip C și o ambulanță SAJ, pentru a acorda îngrijiri celor implicați în coliziune.

Bilanțul accidentului feroviar indică patru victime: atât pacientul, cât și cei trei membri ai echipajului medical aflați în ambulanță au fost transportați de urgență la spital. Aceștia urmează să fie supuși unor investigații amănunțite și să primească îngrijirile necesare în urma impactului violent.

Este vorba despre șoferul autospecialei, un tânăr de 32 de ani, și doi paramedici în vârstă de 42, respectiv 46 de ani, precum și pacientul din ambulanță.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în urma accidentului de la Urseni. Ancheta urmează să clarifice dacă echipajul SMURD avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, dar și dacă au fost respectate normele legale la trecerea la nivel cu calea ferată.

Atât șoferul autospecialei, cât și conductorul de tren au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

