Un retailer online din România, specializat pe produse de beauty coreene și japoneze, a decis să abordeze problema diferit. SOLE.ro a lansat SOLE Beauty Awards 2025 — un sistem de premiere în care câștigătorii nu sunt aleși de un juriu, ci sunt determinați automat, pe baza datelor reale de consum și a votului comunității.

Patru criterii, pondere egală, zero intervenție umană

Fiecare produs din clasament a fost evaluat pe baza a patru seturi de date, fiecare contribuind cu exact 25% la scorul final. Primul criteriu: câți oameni au cumpărat efectiv produsul în 2025 — nu câți au dat click pe el, ci câți au plătit și l-au folosit. Al doilea: review-urile verificate, lăsate doar de clienți care au achiziționat produsul și care conțin fotografii. Al treilea: de câte ori a fost adăugat în listele de favorite, ceea ce arată interes susținut, nu doar curiozitate de moment. Al patrulea: votul direct al comunității de peste 50.000 de membri, desfășurat în ianuarie 2026.

Scorul final este generat automat. Nu a intervenit nimeni să mute un produs mai sus sau mai jos în clasament. Metodologia completă este publică — oricine o poate verifica.

16 categorii, de la skincare la device-uri

Premiile sunt organizate pe categorii funcționale, astfel încât comparațiile să fie corecte: un produs de curățare a tenului concurează doar cu alte produse de curățare, nu cu seruri sau creme solare. Categoriile acoperă tot ce ține de îngrijire: cleansere, tonere, seruri, creme de față, creme de ochi, protecție solară, măști de față, machiaj de ten, machiaj de ochi, produse de buze, șampoane, măști de păr, produse de curățare corporală, loțiuni de corp și device-uri electronice de beauty.

Ce preferă românii în 2025

Chiar dacă produsele câștigătoare pot fi consultate pe pagina oficială a premiilor, câteva tendințe generale merită menționate. Protecția solară zilnică a obținut unele dintre cele mai mari scoruri din întreg clasamentul — semn că SPF-ul nu mai este perceput ca un produs opțional sau doar de vară, ci ca o parte fixă a rutinei de îngrijire. În skincare, ingredientele calmante și reparatorii au dominat. În haircare, produsele orientate pe reparare și sănătatea scalpului au fost preferate față de cele de styling. Iar în machiaj, produsele care oferă simultan acoperire și îngrijire au înregistrat cele mai bune rezultate.

De ce contează

Dincolo de clasamentele în sine, inițiativa ridică o întrebare relevantă: de ce acceptăm ca premiile beauty să funcționeze pe baza unor criterii pe care nu le putem verifica? SOLE Beauty Awards nu pretinde că este singurul model valid, dar este primul din România care își publică integral logica de funcționare. Include protecții anti-manipulare — review-uri doar din achiziții verificate, un singur vot per utilizator, votul comunității limitat la 25% din scor — iar toate produsele sunt distribuite oficial, cu certificare CPNP conformă legislației europene.

Pentru consumatorul care vrea să știe de ce un produs a câștigat, nu doar că a câștigat, este un pas înainte.

Clasamentele complete pentru toate cele 16 categorii sunt disponibile la premiile beauty SOLE 2025.Pentru cei interesați de protecția solară, analiza detaliată a categoriei SPF este disponibilă la: cum a fost ales cel mai bun SPF din 2025.

Sursa foto: Freepik.com