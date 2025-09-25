3–5 octombrie 2025, București – Romexpo, Pavilion A

Biletele disponibile pe platforma iabilet.ro.

Slow Coffee Festival, primul eveniment din România dedicat cafelei de specialitate, ajuns la a 9-a ediție, anunță lista partenerilor pentru ediția de anul acesta. Din dorința de a susține comunitățile, de a încuraja inovația și de a celebra creativitatea, Slow Coffee Festival se bucură să aibă alături companii care împărtășesc aceleași valori. 

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

Pe lângă furnizorii de echipamente și produse dedicate cafelei, festivalul aduce alături parteneri care fac diferența. George, inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, devine sponsorul principal al ediției. Iar surpriza de tehnologie vine de la startup-ul Brewtifi, care își va lansa în premieră europeană aplicația dedicată iubitorilor de cafea, chiar pe scena festivalului.

Mai multe detalii despre parteneri și susținători

Partener principal: Ediția din 2025 este posibilă datorită parteneriatului cu inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, sponsor principal al festivalului.  George 

Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Recomandări
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

„Slow Coffee Festival arată cât de puternice pot fi comunitățile atunci când pasiunea întâlnește spiritul antreprenorial. Este un spațiu de dialog real cu antreprenorii, unde înțelegem ce îi inspiră, ce provocări au și cum putem construi împreună soluții care să-i ajute să crească. Îi așteptăm la standul BCR cu experți în consultanță de business, soluții financiare și oportunități de networking, pentru ca antreprenorii să se țină de planurile lor de dezvoltare”, a declarat Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager BCR.

Parteneri inovație și tehnologie: Zona de inovație și tehnologie este reprezentată de Brewtifi, startup-ul care lansează aplicația dedicată pasionaților de cafea, și de Eutron Invest Romania, care aduce la festival soluții inovatoare și roboți dedicați industriei cafelei. Brewtifi, aplicație mobilă dedicată cafelei de specialitate, oferă utilizatorilor o experiență completă, de la posibilitatea de a scana eticheta cafelei preferate pentru a-și crea propria listă de cafele și a obține recomandări personalizate, la accesarea unui atlas al cafelelor, al echipamentelor și al evenimentelor de cafea. De asemenea, aplicația are integrat  și un chatbot AI specializat care poate genera rețete și poate răspunde la orice întrebare cu și despre cafea. Pentru Slow Coffee Festival, aplicația va oferi și o pagină dedicată cu harta interactivă a expozanților, oferte dedicate ale acestora pe perioada festivalului, agenda evenimentului și multe altele.

„Suntem încântați să lansăm această aplicație, prin care ne dorim să aducem în același loc tot universul cafelei de specialitate, chiar la Slow Coffee Festival, un eveniment care susține inovația și soluțiile tehnologice. Încurajăm utilizatorii să descarce aplicația, disponibilă foarte curând în App Store și Google Play, pentru a se putea bucura de experiența completă a Slow Coffee Festival: vor putea salva în aplicație cafele preferate degustate la standuri și, mai departe, vor putea păstra spiritul unui festival digital de cafea folosind zi de zi aplicația Brewtifi”, a spus Alex Timiș, co-founder Brewtifi Tech.

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

Partener de siguranță: Jandarmeria Capitalei. Ne bucurăm să îi avem alături de noi pe cei care ne poartă întotdeauna de grijă. Pe lângă sprijinul lor în direcția de siguranță, publicul va avea ocazia să le adreseze întrebări, să afle mai multe despre activitatea lor, iar cei interesați pot chiar aplica la un stagiu de practică sau un job în cadrul instituției. 

Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat
Recomandări
Nicușor Dan versus ceilalți președinți ai României. Echipele de consilieri numite la foc automat de foștii șefi de stat

Experiențe pentru vizitatori:

Roboți de companie Eutron care vor ghida participanții prin festival și le vor oferi informații utile.

Băutura oficială a festivalului, creată de Kofi Ti, primul atelier de craft soda și cold brew din România – 100% naturală.

Craft Chocolate Zone, realizată împreună cu Romanian Craft Chocolate Association și IICCT, dedicată ciocolatei de specialitate.

Zone de wellness & lifestyle (yoga, pilates, sport), brutării, patiserii, cofetării și gelaterii artizanale, prăjitorii naționale și internaționale, echipamente profesionale și artizani locali.

Atmosferă multiculturală prin muzică și dans coordonate de doamna Ximena Reyes (Asociația Educultura), inspirate din tradițiile regiunilor producătoare de cafea din Columbia.

Despre Slow Coffee Festival

Prima ediție a avut loc în 2016, la Piața de flori din București, pornind din dorința de a crea o platformă de conversație și degustare. Astăzi, Slow Coffee Festival este cel mai mare eveniment de cafea de specialitate din România și unul dintre cele mai importante din Europa de Est, reunind expozanți, antreprenori, artiști și comunități.

Persoanele interesate să se alăture echipei de voluntari a festivalului se pot înscrie prin paginile oficiale Slow Coffee Festival sau Asociația Oportunități de Viitor (Oportune).

Festivalul este organizat de Artisan Coffee Gear și Asociația Artisan Coffee Community,

Artisan Coffee Gear este o companie fondată de Laura și Afshin Roshanian. De peste 10 ani pe piața din România, Artisan Coffee Gear pune la dispoziția industriei de cafea cele mai performante echipamente, ingrediente și conectează antreprenorii cu furnizori de ingrediente și produse de calitate.

Anul acesta însă, construim festivalul împreună cu: Cromatic Studio, Key Digital Production, Amphitrion, Webspire.

Foto: Slow Coffee Festival

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Știri România 12:17
Un călugăr budist român a murit într-o telecabină prăbușită pe un munte la o mânăstire din Sri Lanka
Iubita lui Toto Dumitrescu, audiată de poliție. Ce le-ar fi spus oamenilor legii despre actor
Știri România 12:16
Iubita lui Toto Dumitrescu, audiată de poliție. Ce le-ar fi spus oamenilor legii despre actor
Parteneri
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia României și Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: „Aparent complet bizar și inept, parte a unui plan aflat la început”
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Stiri Mondene 11:58
Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:21
Ce visa Iulia Pârlea să devină când era mică. Jobul nu are nicio legătură cu televiziunea: „Acasă la Constanța”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
ObservatorNews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
GSP.ro
A luat bronz la Mondiale, iar antrenorul le bate obrazul celor de la Steaua: „E urât ce fac!” + „Alerga cu fesul în cap pe plajă, iar colegele se relaxau pe șezlong”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Mediafax.ro
METEO. Schimbare drastică de vreme în București. Cod galben emis și temperaturi cu 15 grade mai mici
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
KanalD.ro
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO

Politic

Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Politică 08:46
Irina Rimes, despre alegerile din Moldova: „În ultimii ani, tradițiile sunt folosite ca arme și asta mă neliniștește profund”
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 24 sept.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!