Cum obții cel mai bun credit pentru locuință? Recomandările expertului, în direct, într-un webinar marca Imobiliare.ro

Participă pe 20 februarie, începând cu ora 18:00, la webinarul “Întreabă expertul”, o sesiune de tip ask me anything în care vei avea oportunitatea de a sta față în față cu Doru Iliescu, General Manager Imobiliare.ro Finance.

Doru Iliescu lucrează încă din 2010 în domeniul intermedierilor de credite și conduce la ora actuală o rețea cu peste 200 de experți care au acces la mai bine de 25 de bănci și instituții financiare din România, specializați în identificarea celor mai avantajoase servicii de finanțare.

Poți să-i pui întrebările tale referitoare la creditele ipotecare și să înțelegi mai bine tendințele actuale din acest domeniu și cum le poți folosi în avantajul tău. Înscrierea la webinarul “Întreabă expertul” organizat de Imobiliare.ro este gratuită și poate fi făcută rapid aici. Participă și tu!

Ce face un broker de credite?

Brokerul de credite este, pe scurt, liantul dintre persoanele care își doresc să acceseze un credit și finanțatori. Acesta te ajută să găsești opțiunea potrivită nevoilor tale, iar sprijinul său este 100% gratuit prin lege (OUG 52/2016).

Recomandări Greii din politica românească ce ratează noul Parlament. Doi miniștri PSD n-au prins mandate

Un astfel de specialist îți explică semnificația juridică a prevederilor contractuale pentru o mai bună înțelegere a drepturilor și obligațiilor pe care urmează să le ai, el este cel care se asigură că dosarul tău de credit este complet și corect întocmit pentru a evita orice întârziere și tot el urmărește și evoluția acestui dosar și intervine punctual până când obține soluția finală.

Brokerul te ține la curent cu modificările care pot să apară pe parcursul procesului de accesare a finanțării și îți reprezintă interesele în fața băncii pentru că succesul lui depinde de succesul tău. El rămâne alături de tine până la finalizarea tranzacției. Află aici mai multe informații despre colaborarea cu un broker de credite.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News