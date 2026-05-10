Martorii au intervenit pentru salvarea câinelui

Potrivit martorilor oculari, proprietarul și-a aruncat câinele în lac și l-a împiedicat intenționat să iasă la mal.

Oamenii aflați în zonă au intervenit pentru a scoate animalul din apă, care era vizibil extenuat și speriat, apelând imediat numărul de urgență 112.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Secției 14 Poliție, care i-a aplicat inițial bărbatului o amendă contravențională.

Ulterior, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor (din cadrul DGPMB) s-au deplasat la domiciliul deținătorului câinelui şi au deschis un dosar penal pentru continuarea verificărilor. Totodată, a fost dispusă plasarea animalului în adăpost.

Cățelul a fost dus la ASPA Mihăilești

Victima abuzului este un mascul din rasa Malinois, în vârstă de doar 7 luni.

Conform ASPA București, puiul a fost preluat și transportat la adăpostul ASPA Mihăilești. Aici, câinele urmează să fie supus unor evaluări și investigații medicale detaliate.

În acest moment, animalul se află în siguranță și primește îngrijirile de care are nevoie.

Reacția asociațiilor: „Un act grav de violență”

Incidentul a provocat un val de indignare pe rețelele de socializare, scoțând la iveală faptul că nu ar fi fost prima dată când bărbatul își agresa câinele.

Reprezentanții asociației Kola Kariola au atras atenția că același bărbat ar fi fost văzut anterior pe Calea Ferentari, în timp ce încerca să arunce câinele în fața mașinilor aflate în trafic.

Asociația Ramses a subliniat gravitatea situației, precizând că, indiferent care a fost intenția finală a bărbatului, incidentul este inacceptabil: „Un câine ținut în apă împotriva voinței lui, împiedicat să iasă și lovit în timp ce se zbate nu se află într-un mediu sigur, iar ceea ce descriu martorii reprezintă un act grav de violență”.

De asemenea, comunitatea online s-a arătat extrem de revoltată de comportamentul bărbatului.

Așa cum a rezumat un utilizator pe rețelele de socializare: „Un câine nu ajunge într-un lac, într-o stare de panică, „din greșeală””.

