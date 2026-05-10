Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, după ce sâmbătă, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București.

Actorul Dorin Chiorean, cel care îi era coleg dar și prieten bun, a făcut prima declarație despre dispariția lui Ioan Isaiu.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean.

Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață sunt realizate în culisele teatrului. Acesta apare zâmbitor și pregătit pentru o nouă reprezentație pe scena teatrului.

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001, revenind în instituție începând cu anul 2017. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Pe lângă activitatea din teatru, Ioan Isaiu a devenit un chip familiar pentru publicul larg și prin aparițiile sale în televiziune. A jucat în seriale și telenovele românești precum „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea inimii”, producții care i-au adus popularitate dincolo de scena clasică.

