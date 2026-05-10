Trai mai mult decât decent

Într-o perioadă în care prețurile tot mai mari ale locuințelor și ale produselor de zi cu zi au devenit o problemă globală, mulți visează la o viață într-un loc unde banii dictează mai puțin calitatea traiului. Pentru Casey, acest vis a devenit realitate, scrie Blic, parte a grupului Ringier.

Obosită de griul și costurile ridicate de viață din Lancashire, Marea Britanie, aceasta și-a făcut bagajele și s-a mutat acum un an în Vietnam, țara soarelui, a mâncării fantastice și, cel mai important, a costurilor de trai foarte scăzute.

Într-un videoclip de pe TikTok care a devenit viral, ea a dezvăluit o informație incredibilă: în Vietnam este posibil să trăiești decent cu un buget de aproximativ 350 de euro pe lună, o sumă care în Marea Britanie ar acoperi doar o mică parte din cheltuielile lunare. Experiența ei a fascinat milioane de oameni care se gândesc acum serios la o mișcare similară.

Apartament de lux închiriat cu 580 de euro

Kejsi s-a stabilit în Da Nang, un oraș de coastă vibrant, cunoscut pentru plajele sale superbe și atmosfera relaxată. Deși a recunoscut că a ales o variantă mai scumpă, ea și prietenul ei au închiriat un apartament de lux cu piscină pentru 580 de euro pe lună. Deoarece împart costurile, fiecare plătește câte 290 de euro.

Totuși, ea subliniază că în aceeași zonă se poate găsi cazare începând de la aproximativ 175 de euro pe lună.

„Acest loc este un rai”, a spus ea, arătând priveliștea de la balconul său, și a împărtășit un sfat important pentru toți cei care plănuiesc să se mute:

„Nu căutați cazare prin Airbnb, folosiți Facebook Marketplace, deoarece acolo puteți închiria un apartament la jumătate de preț.”

Ce cumperi cu un singur euro

Pe lângă cazare, pe mulți îi surprind cel mai mult prețurile alimentelor. Kejsi susține că o masă completă cu mâncare tradițională vietnameză poate fi servită pentru puțin peste un euro. Pentru acești bani, te poți bucura de un bol de phở cald, celebra supă cu tăiței, sau de un sendviș delicios.

Dacă doriți mâncare occidentală, o masă vă va costa aproximativ patru euro.

Cu un singur euro în buzunar, în Vietnam puteți cumpăra și patru pahare de bere locală la draft „bia hơi”, nucă de cocos proaspătă direct de la o gheretă stradală sau câteva porții de gustări, precum chiftele de pește prăjite sau gustări dim sum.

O viață la care mulți europeni doar visează

Cheltuielile ei săptămânale arată în plus cât de accesibil, dar și calitativ poate fi traiul acolo. Pentru transport, folosind în principal populara aplicație Grab, ea cheltuie aproximativ 25 de euro pe săptămână.

Pentru activități de relaxare, cum ar fi excursii, pickleball sau badminton, ea alocă între 30 și 35 de euro, în timp ce tratamentele săptămânale la spa costă aproximativ 25 de euro.

Când tragem linie, Kejsi trăiește o viață la care mulți din Europa pot doar să viseze, iar singurul ei venit provine din conținutul pe care îl publică pe rețelele sociale. Astfel, ea demonstrează că viața de nomad digital în Vietnam nu este doar posibilă, ci și foarte avantajoasă.

Experiența ei nu este un caz izolat, ci o confirmare a ceea ce statisticile arată de ani de zile. Conform studiului „Expat Insider”, Vietnamul a fost declarat, pentru al cincilea an la rând, cea mai accesibilă țară din lume pentru traiul expaților.

