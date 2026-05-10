Etapele pentru a intra în legalitate

Este o revoluție care nu va fi lipsită de dificultăți, dubii, incertitudini și întârzieri, potrivit adnkronos. Declarația aparține asociației Assoutenti, care reamintește noile obligații ce le revin posesorilor de trotinete.

„Pe data de 16 mai expiră termenul limită pentru obținerea simbolului de identificare care, după cum se știe, trebuie solicitat prin intermediul Portalului Automobilistului sau adresându-vă unei agenții de acte auto”, explică asociația.

Costul final al operațiunii este de aproximativ 35 de euro (incluzând taxa de timbru, drepturile de motorizare, costurile de producție etc.) pentru cei care fac demersurile pe cont propriu, și de aproximativ 80 de euro pentru cei care apelează la o agenție specializată.

Odată trimisă cererea și obținută confirmarea de la sistem, plăcuța trebuie ridicată de la birourile județene (provinciale) ale Motorizării și aplicată într-un mod vizibil și permanent în spațiul prevăzut pe aripa spate sau, în lipsa acesteia, pe coloana de direcție, respectând orientarea, verticalitatea și lizibilitatea. Pentru cei care circulă fără plăcuță, se aplică o sancțiune administrativă cuprinsă între 100 și 400 de euro.

Programări întârziate pentru eliberare: ce este de făcut?

Dar ce se întâmplă cu cei care, deși au demarat procedura, au primit o programare pentru eliberarea plăcuței la o dată ulterioară zilei de 16 mai? În acest sens, Portalul Automobilistului avertizează:

„Având în vedere numărul mare de cereri de programare pentru ridicarea plăcuțelor de identificare ale trotinetelor, precizăm că Direcția de Motorizare monitorizează constant disponibilitatea intervalelor libere la ghișee, procedând, acolo unde este necesar, la extinderea progresivă a ofertei acestora. În cazurile în care a fost deja atribuită o programare cu o dată ulterioară zilei de 16 mai 2026, utilizatorii interesați sunt invitați să analizeze posibilitatea de a anula rezervarea actuală și de a reprograma vizita la o dată anterioară.”

Se cer clarificări suplimentare

Autoritățile italiene le transmit utilizatorilor că nu există o perioadă de grație oficială după 16 mai. Mesajul sugerează că posesorii de trotinete ar trebui să verifice constant sistemul pentru a „vâna” locuri eliberate mai devreme, astfel încât să evite amenzile de la 100 la 400 de euro care intră în vigoare imediat după expirarea termenului.

„Considerăm că, în acest punct, Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) trebuie să ofere clarificări suplimentare pentru a-i împiedica pe cetățeni să fie sancționați, explicând dacă persoanele care au depus cererea pentru eliberarea plăcuței înainte de 16 mai pot continua să circule cu trotineta în așteptarea livrării fizice a numărului” – afirmă președintele Assoutenti, Gabriele Melluso.

