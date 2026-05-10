Captura a fost făcută în cadrul unei acțiuni de tip Blitz desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova.

Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în data de 9 mai 2026, în jurul orei 14:30, pe DN 56, în parcarea aflată în apropierea stației de taxare Calafat – Vidin.

Șoferul bulgar conducea o mașină înmatriculată în Danemarca, și mergea pe ruta Bulgaria – Danemarca, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit 1.088 de pachete de țigarete, echivalentul a 21.760 de țigarete, ascunse în mai multe locuri special amenajate din mașină.

Mai multe pachete de țigări descoperite de Politia de Frontiera la vama Calafat–Vidin, într-o mașină înmatriculată în Danemarca 10 mai 2026

„În urma verificării efectuate asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă, 1.088 pachete de țigarete (21.760 de țigarete), cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență”, se arată în comunicatul oficial.

Valoarea totală a țigaretelor confiscate este estimată la 32.640 de lei.

Întreaga cantitate de țigarete a fost confiscată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj.

Pe numele șoferului bulgar a fost deschis dosar penal pentru deținerea de produse accizabile fără documente legale de proveniență, peste limita prevăzută de lege.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor legale, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, conform art. 452 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”, au mai precizat polițiștii de frontieră.

Autoritățile subliniază că, deși România este acum complet integrată în spațiul Schengen, controalele și acțiunile pentru combaterea contrabandei și migrației ilegale continuă în zonele de frontieră.

Informatorul „Turcul” și-a turnat la Securitate cumnata, cumnatul și pe tatăl socru. Acum este pensionar special, profesor universitar și politician de vază la Constanța

