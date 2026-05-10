Un triunghi amoros

Cei doi au fost săltați de polițiști din autogară, de unde urmau să se îmbarce într-un autocar cu destinația România, după ce l-au omorât pe fostul iubit al femeii, cetățean român și el.

Crima a avut loc într-o casă, pe un câmp din localitatea La Almunia de Doña Godina, în provincia Zaragoza, relatează Jurnal de Emigrant.

Andreea, de 33 de ani, și Daniel, de 35 de ani, sunt românii arestați vineri, 8 mai 2026, în gara Delicias din Zaragoza. Ei au fost prinși chiar înainte de a urca în autocarul spre România și acuzați de crimă.

Un detaliu șocant i-a dat de gol

Ancheta în acest caz a început marți, după găsirea unui bărbat înjunghiat. Înainte de a fi descoperit cadavrul, în mai multe localități din comarca Valdejalón circulaseră zvonuri despre o posibilă înjunghiere.

Un detaliu șocant a dus la prinderea celor doi suspecți. Andreea i-ar fi arătat unei prietene cadavrul fostului iubit înainte de a fugi. Îngrozită, martora a alertat Garda Civilă după ce a fost dusă de suspectă la locul crimei.

Când polițiștii au ajuns la locul indicat, nici urmă de cadavru, însă au fost desoperite urme de sânge în perimetrul în care se bănuia că s-a petrecut omorul.

În paralel, au fost demarate căutări ample, cu sprijinul Grupului Special de Activități Subacvatice, al Grupului de Salvare și Intervenție Montană și al Serviciului Chinologic.

Cadavrul, găsit la 48 de ore de la omor

Misterul dispariției cadavrului a fost rezolvat după aproximativ 48 de ore. Trupul neînsuflețit al victimei a fost localizat într-o zonă din apropierea unei case din La Almunia de Doña Godina, unde fusese parțial îngropat, în încercarea suspecților de a-și acoperi urmele.

Descoperirea a fost posibilă doar după ce autoritățile au solicitat sprijin specializat de la nivel central. Un câine de urmă din cadrul unității canine din Madrid, specializat exclusiv în detectarea resturilor umane, a fost cel care a indicat locul exact unde fusese ascuns trupul neînsuflețit.

O moarte violentă

În prezent, Andreea și Daniel se află în arestul poliției, urmând să fie prezentați în fața instanței pentru audieri. În timp ce suspecții sunt reținuți, Poliția Judiciară lucrează la finalizarea dosarului penal, adunând toate probele care să susțină acuzația de omor.

Un element crucial în această etapă îl reprezintă rezultatele autopsiei, care urmează să fie efectuată la Institutul de Medicină Legală din Aragón. Deși raportul oficial este în curs de redactare, primele date de la fața locului indică o moarte extrem de violentă.

