Conflictul Oprea-Gheorghiu a început pe 6 mai

Duelul dintre cei doi a pornit pe 6 mai, când Radu Oprea a criticat-o pe Gheorghiu în scandalul privind listarea la bursă a companiilor, pornită de Executiv: „Spun simplu: prăduiești acțiunile la companiile de stat superprofitabile pe bani puțini și direct cui vrei tu”.

Oana Gheorghiu i-a replicat pe 8 mai, spunând: „România a pierdut sute de milioane de euro pe cererea de plată nr. 3, iar cei responsabili încearcă astăzi să își acopere incompetența aruncând cu acuzații în stânga și în dreapta” și, pe 15 aprilie 2023, „România depune oficial cererea de plată nr. 3, moment la care România și-a asumat că jaloanele 439 și 440 sunt îndeplinite”.

După două zile, adică astăzi, 10 mai, Radu Oprea a revenit. „O simplă căutare pe Google arată că cererea de plată nr. 3 a fost depusă pe 15 decembrie 2023, nu pe 15 aprilie 2023. De ce contează? Pentru că în decembrie 2023, Secretarul General al Guvernului, coordonatorul legal al reformei, nu era PSD. Era PNL. Și tot PNL era la conducerea SGG pe 28 mai 2025, când Comisia a suspendat 330 de milioane pentru neîndeplinirea jalonului 440. Am mutat lanterna – și parcă s-a aprins altfel lumina”, a scris fostul secretar general din partea PSD pe Facebook.

„Dar cel mai interesant detaliu nu e ce omite doamna vicepremier din cronologie. Este ce spune Comisia Europeană în motivarea pierderii celor ~200 de milioane de euro. Comisia invocă explicit Decizia 572/2025, adică exact comitetul pe care doamna vicepremier l-a reactivat și pe care îl conduce, ca factor care a «diluat funcțiile principale ale AMEPIP» și a creat o «structură paralelă de guvernanță corporativă». Cu alte cuvinte: comitetul de care este mândră a contribuit la pierderea banilor pe care îi plânge”, a adăugat Radu Oprea.

Mai trebuie spus, pentru context, că Oana Gheorghiu a fost numită vicepremier de premierul Ilie Bolojan, în octombrie 2025, în ciuda opoziției PSD. Mai exact, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să nu o numească în funcție din cauza postărilor anti-Trump.

Oana Gheorghiu a petrecut aproape 7 luni ca vicepremier în Guvernul Bolojan, până la moțiunea de cenzură din 5 mai.

Scandalul pe tema banilor din PNRR pierduți de România a început însă cu Pîslaru și Câciu

Reamintim că scandalul de bază a pornit pe 2 mai, după ce Comisia Europeană a comunicat Guvernului Bolojan că România va primi 350 milioane de euro din banii suspendați, dar va pierde aproape 459 de milioane de euro pentru neîndeplinirea a patru jaloane din cererea de plată nr. 3 din PNRR. Decizia Comisiei a venit după mai bine de doi ani de la cererea depusă în decembrie 2023 de Guvernul român, condus atunci de Marcel Ciolacu.

Mai exact, ministrul proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, i-a acuzat pe fostul ministru al proiectelor europene, Adrian Câciu (PSD), și pe fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) că au mințit în decembrie 2023, când au prezentat Comisiei Europene ca fiind îndeplinite jaloane din PNRR care, în realitate, nu erau finalizate.

În replică, Adrian Câciu i-a transmis lui Dragoș Pîslaru: „După ce a pierdut bani din cererea de plată nr. 3, ne spune că «a recuperat» 350 milioane de euro” și l-a numit „incompetent obraznic”. „Ciolacu nu mai este prim-ministru de fix un an! Din 5 mai 2025! Câciu nu mai e ministru la fonduri europene din 23 decembrie 2024. Câciu lăsase jalonul privind pensiile de serviciu îndeplinit, validat de Comisia Europeană. România urma să încaseze 231 milioane de euro aferente jalonului 215. Incompetentul obraznic de astăzi a reușit să piardă 65 milioane de euro din acest jalon! De fapt, Pîslaru a pierdut în jur de 7,4 miliarde de euro din PNRR”, a scris Câciu pe Facebook.

„Cu tupeu, ne spune că, de fapt, România a câștigat restul de bani. Păi banii aceia îi avea deja alocati! Și acum, după ce a pierdut bani din cererea de plată nr. 3, ne spune că a recuperat 350 milioane de euro. După ce presa îi spune că a pierdut 459 milioane de euro, Pîslaru e nem-tudom, PSD e de vină. Marketingul eșecului! Sau cum să fii penibil și să mai și semnalizezi!”, a adăugat fostul ministru PSD al proiectelor europene.

