Potrivit unui comunicat al Casei Regale, la eveniment vor mai participa principele Radu, principesa Elena, principesa Sofia și principesa Maria. De asemenea, va lua parte Alteța Sa Regală Principele Moștenitor Leka al Albaniei.

La începutul evenimentului va fi intonat Imnul Regal, iar Majestatea Sa Margareta va adresa un cuvânt de bun-venit invitaților.

Vor fi prezenți peste 4.000 de români din toate județele țării și raioanele Republicii Moldova.

De asemenea, vor lua parte demnitari reprezentând Parlamentul, Guvernul, Curtea Constituțională și Banca Națională ale celor două țări, membri ai Academiei Române și ai Academiei de Științe a Republicii Moldova, ambasadori străini acreditați la București, precum și personalități marcante din societatea civilă, din mediul economic, din lumea artei, a științei și a sportului.

Vor participa reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Catolice, ai Bisericii Protestante, ai Cultului Mozaic și ai Cultului Musulman din România.

Își vor da concursul Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul și Cavaleria Jandarmeriei Române.

Furnizorii regali din România și Republica Moldova vor oferi musafirilor Familiei Regale din produsele companiilor lor. La dispoziția invitaților va fi un stand cu cărți regale.

În 2026, se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată deopotrivă României și Republicii Moldova.

